Де дивитися бій Усик-Чісора. Фото: sport.ua

https://racurs.ua/ua/n145844-usyk-chisora-de-dyvytysya-poiedynok-ukrayincya-proty-potujnogo-brytancya-video.html

Ракурс

Олександр Усик, абсолютний чемпіон світу у першій важкій вазі, 31 жовтня проведе свій другий поєдинок у надважкій вазі. Суперником українця буде потужний британський боєць Дерек Чісора. Поєдинок розпочнеться о 23.00 за київським часом.

В Україні відеотрансляцію бою можна буде подивитися лише на медіа-ресурсі MEGOGO. У США поєдинок транслюватиме стрімінгова платформа DAZN, а у Великій Британії — телеканал SkySports.

Як відомо, бій між Усиком і Чісорою переносився кілька разів, хоча повинен був відбутися ще у березні. Вчора, 29 жовтня, відбулася фінальна прес-конференція українця та британця перед боєм та так звана дуель поглядів.

За словами Чісори, поєдинок повинен бути чудовим. Український боєць упевнений, що бокс буде красивим і чистим.

Нагадаємо, 18 жовтня Василь Ломаченко у поєдинку проти американця Теофімо Лопеса втратив свої пояси WBA, WBC та WBO, а його супротивник став абсолютним чемпіоном світу в легкій вазі. Українець програв за очками, оскільки три судді несподівано присудили перемогу американцю — 116:112, 119:109, 117:111.