Где смотреть бой Усик-Чисора. Фото: sport.ua

https://racurs.ua/n145844-usik-chisora-gde-smotret-poedinok-ukrainca-protiv-moschnogo-britanca-video.html

Ракурс

Александр Усик, абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе, 31 октября проведет свой второй поединок в супертяжелом весе. Соперником украинца будет мощный британский боец Дерек Чисора. Поединок начнется в 23.00 по киевскому времени.

В Украине видеотрансляцию боя можно будет посмотреть только на медиа-ресурсе MEGOGO. В США поединок будет транслировать стриминговая платформа DAZN, а в Великобритании — телеканал SkySports.

Как известно, бой между Усиком и Чисорой переносился несколько раз, хотя должен был состояться еще в марте. Вчера, 29 октября, состоялась финальная пресс-конференция украинца и британца перед боем и так называемая дуэль взглядов.

По словам Чисоры, поединок должен быть великолепным. Украинский боец уверен, что бокс будет красивым и чистым.

Напомним, 18 октября Василий Ломаченко в поединке против американца Теофимо Лопеса потерял свои пояса WBA, WBC и WBO, а его противник стал абсолютным чемпионом мира в легком весе. Украинец проиграл по очкам, поскольку три судьи неожиданно присудили победу американцу— 116:112, 119:109, 117:111.