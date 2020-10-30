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Ракурс
Где смотреть бой Усик-Чисора. Фото: sport.ua

Усик-Чисора — где смотреть поединок украинца против мощного британца (ВИДЕО)

30 окт 2020, 20:38
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Александр Усик, абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе, 31 октября проведет свой второй поединок в супертяжелом весе. Соперником украинца будет мощный британский боец Дерек Чисора. Поединок начнется в 23.00 по киевскому времени.

В Украине видеотрансляцию боя можно будет посмотреть только на медиа-ресурсе MEGOGO. В США поединок будет транслировать стриминговая платформа DAZN, а в Великобритании — телеканал SkySports.

Как известно, бой между Усиком и Чисорой переносился несколько раз, хотя должен был состояться еще в марте. Вчера, 29 октября, состоялась финальная пресс-конференция украинца и британца перед боем и так называемая дуэль взглядов.

По словам Чисоры, поединок должен быть великолепным. Украинский боец уверен, что бокс будет красивым и чистым.


Напомним, 18 октября Василий Ломаченко в поединке против американца Теофимо Лопеса потерял свои пояса WBA, WBC и WBO, а его противник стал абсолютным чемпионом мира в легком весе. Украинец проиграл по очкам, поскольку три судьи неожиданно присудили победу американцу— 116:112, 119:109, 117:111.

Источник: Ракурс


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