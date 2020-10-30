Глава НАБУ Артем Ситник. Фото: pravda.com

https://racurs.ua/ua/n145843-suddi-ksu-figuruut-u-zupynenyh-kryminalnyh-provadjennyah-nabu-sytnyk.html

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Судді Конституційного суду України фігурують у кримінальних справах Національного антикорупційного бюро Україні.

Ці рішення опинилися заблоковані через рішення КСУ про скасування кримінальної відповідальності через незаконне декларування. У провадженнях фігурують судді, які підтримали це скандальне рішення. Про це 30 жовтня заявив директор НАБУ Артем Ситник в ефірі «Радіо Свобода».

Це не перше рішення, яке направлене проти антикорупційної інфраструктури, але перше, коли судді явно діяли в стані реального конфлікту інтересів. Фактично, частина цих справ стосується суддів КСУ. Судді, які ухвалили рішення щодо себе, фактично скасували відповідальність за ту статтю, за якою вони потенційно могли бути притягнуті до кримінальної відповідальності, — заявив.



При цьому директор Антикорупційного бюро відмовився називати прізвища фігурантів справ, які веде його відомство. За словами Ситника, стосовно цих суддів Національне агентство з запобігання корупції провело повну перевірку. В НАБУ був один висновок НАЗК про склад злочину, передбаченого ст. 366−1 (декларування недостовірної інформації). За цим висновком детективи Бюро зареєстрували кримінальне провадження.

Нагадаємо, у Національному агентстві з питань запобігання корупції заявили, що Конституційний суд України ухвалив рішення у справі про незаконне збагачення у власних інтересах.