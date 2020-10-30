Глава НАБУ Артем Сытник. Фото: pravda.com

https://racurs.ua/n145843-sudi-ksu-figuriruut-v-ostanovlennyh-ugolovnyh-proizvodstvah-nabu-sytnik.html

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Судьи Конституционного суда Украины фигурируют в уголовных делах Национального антикоррупционного бюро Украины.

Эти решения оказались заблокированы из-за решения КСУ об отмене уголовной ответственности за незаконное декларирование. В производствах фигурируют судьи, поддержавшие это скандальное решение. Об этом 30 октября заявил директор НАБУ Артем Сытник в эфире «Радіо Свобода».

Это не первое решение, которое направлено против антикоррупционной инфраструктуры, но первое, когда судьи явно действовали в состоянии реального конфликта интересов. Фактически, часть этих дел касается судей КСУ. Судьи, которые приняли решение в отношении себя, фактически отменили ответственность за ту статью, по которой они потенциально могли быть привлечены к уголовной ответственности, — заявил.



При этом директор Антикоррупционного бюро отказался называть фамилии фигурантов дел, которые ведет его ведомство. По словам Сытника, в отношении этих судей Национальное агентство по предотвращению коррупции провело полную проверку. В НАБУ был один вывод НАПК о составе преступления, предусмотренного ст. 366−1 (декларирование недостоверной информации). По этому заключению детективы Бюро зарегистрировали уголовное производство.

Напомним, в Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции заявили, что Конституционный суд Украины принял решение по делу о незаконном обогащении в собственных интересах.