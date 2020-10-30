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Ракурс
ДТП на Майдані. Фото: «Радіо Свобода»

ДТП на Майдані — стало відоме ім’я водія, поліція оприлюднила повне відео аварії

30 жов 2020, 19:30
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Повне відео смертельної ДТП на Майдані Незалежності в Києві з’явилося в мережі.

На кадрах видно, як позашляховик спочатку з порушенням правил дорожнього руху повільно перетинає перехрестя Хрещатика та Алеї Небесної сотні, після чого прискорюється й виїздить на тротуар, де таранить легковик. Згодом джип виїжджає на пішохідну частину і швидко їде в напрямку до підземного переходу, де збиває людей та таранить машини. Відео опублікувала патрульна поліція України у Facebook.

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко на власній сторінці в Facebook повідомив, що за кермом джипа Land Rover перебував Юрій Н. 1954 року народження. Його вже затримали.

За інформацією видання Vesti.ua, за кермом джипа перебував Юрій Назаренко, який прописаний у Печерському районі Києва. П’ять років він пропрацював у комісії з цінних паперів та фондового ринку на керівних постах. Також він курирував Інформаційні технології, створював ІТ-інфраструктуру в регуляторі. Крім того, Назаренко працював на посаді голови колегії Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку України та координував роботу підприємств у структурі комісії та питання їх бюджету.

В Офісі генпрокурора заявили, що за фактом смертельної ДТП на Майдані Незалежності розпочато досудове розслідування за фактом аварії зі смертельними наслідками (ч. 3 ст. 286 КК України).


Нагадаємо, 30 жовтня на Майдані Незалежності в Києві водій позашляховика з’їхав з проїжджай частини, протаранив кілька автомобілів та збив кількох людей. Внаслідок ДТП загинули двоє пішоходів, а п’ятеро постраждали.

В МВС заявили, що водієві стало зле, і він втратив керування машиною. Нещодавно винуватець смертельної ДТП переніс операцію на серці, це могло стати причиною погіршення здоров’я.

Джерело: Ракурс


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