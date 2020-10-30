Хто чинив тиск на суддів — Порошенко чи Зеленський, розповіли в КСУ

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Ігор Сліденко, суддя Конституційного суду України, який був доповідачем та автором скандального рішення щодо антикорупційної реформи, зробив низку емоційних заяв щодо свого суддівського майбутнього, а також тиску з боку оточення президента.

Про це він розповів під час брифінгу 30 жовтня, який відбувся у стінах Конституційного суду.

Ніколи не йшов на повідку ні в кого. Я не є прихильником президента Порошенка. Але мушу сказати, що в ті часи, коли я був суддею, на мене тиск не чинився у жодній формі. Мене почали системно тиснути за президентства Зеленського. Я це говорив і буду говорити…, — заявив Сліденко.

Окрім цього він прокоментував резонансне рішення КСУ щодо скасування окремих норм антикорупційного законодавства.

Нормальний, людський варіант передбачав просте внесення змін… Це штучна істерія, а передбачити штучну істерію неможливо. Я не психіатр, а суддя… У нас немає можливості пояснювати суспільству… Ситуація розвивалася таким чином, що КСУ ще не вийшов із засідання, а Сергій Лещенко вже говорив, що ми скасували…, — заявив Сліденко.

Водночас він визнав наявність вкрай поганої комунікації Конституційного суду із суспільством.

Раніше стало відомо, що Сліденко написав заяву про відставку ще 8 жовтня.

Нагадаємо, 30 жовтня очільник Конституційного суду Олександр Тупицький скликав прес-конференцію, на якій звинуватив оточення Зеленського в атаці на КСУ і спробі конституційного перевороту.

27 жовтня Конституційний суд визнав неконституційними окремі положення антикорупційного законодавства. Скасовані КСУ норми лежали в основі антикорупційної реформи, що є умовою безвізового режиму та підтримки західних партнерів. НАЗК заявило, що судді КСУ «ухвалили рішення в справі про незаконне збагачення у власних інтересах». НАБУ сказало, що має закрити 110 кримінальних проваджень.

29 жовтня Володимир Зеленський скликав засідання РНБО і запевнив, що система електронного декларування працюватиме попри рішення КСУ.

30 жовтня президент вніс у Верховну Раду закон про перезавантаження Конституційного суду. У п’ятницю під будівлею КСУ у Києві відбувається акція на знак протесту проти скасування антикорупційної реформи. Учасники акції закидали суд димовими шашками і презервативами.