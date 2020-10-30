Один із суддів КСУ подав у відставку через тиск з офісу Зеленського

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Ракурс

Ігор Сліденко, суддя Конституційного суду України, який є автором скандального рішення щодо антикорупційної реформи, написав заяву про свою відставку. Заява знаходиться у Конституційному суді.

За його словами, заява про відставку була написана ще 8 жовтня. Про це Сліденко заявив під час брифінгу в Києві 30 жовтня.

7 жовтня мені зателефонували і сказали, що я повожуся неправильно. 8 жовтня я написав заяву про відставку. Тому я маю моральне право говорити про ці речі (тиск на суд — ред.). Вона знаходиться в суді, її має розглядати КСУ, — розповів Сліденко.

Водночас суддя КСУ відмовився розповідати, хто йому телефонував і чинив тиск, однак вказав, що телефонний дзвінок був з Офісу президента.

Суть цих проблем наступна. Торік у грудні я виїхав за кордон, 4 січня повернувся, це були вихідні. 8 грудня вийшов на роботу і попросив, щоб мені дали листочок, щоб внести відомості про зарплату. Мені принесли його 9, я вніс ці дані. Формально я порушив закон, але я не міг внести їх вчасно. Я надав свідчення в НАЗК, але вони сказали, що ці свідчення не підходять, — пояснив суддя.

Нагадаємо, 30 жовтня очільник Конституційного суду Олександр Тупицький скликав прес-конференцію, на якій звинуватив оточення Зеленського в атаці на КСУ і спробі конституційного перевороту.

27 жовтня Конституційний суд визнав неконституційними окремі положення антикорупційного законодавства. Йдеться про ст. 366−1 Кримінального кодексу (недостовірне декларування), незаконне збагачення, електронне декларування, повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції. Скасовані КСУ норми лежали в основі антикорупційної реформи, що є умовою безвізового режиму та підтримки західних партнерів. НАЗК заявило, що судді КСУ «ухвалили рішення в справі про незаконне збагачення у власних інтересах». НАБУ сказало, що має закрити 110 кримінальних проваджень через рішення КСУ.

29 жовтня Володимир Зеленський скликав засідання РНБО і запевнив, що система електронного декларування працюватиме попри рішення КСУ.

30 жовтня президент вніс у Верховну Раду закон про перезавантаження Конституційного суду. У п’ятницю під будівлею КСУ у Києві відбувається акція на знак протесту проти скасування антикорупційної реформи. Учасники акції закидали суд димовими шашками і презервативами.