Один из судей КСУ подал в отставку из-за давления офиса Зеленского

https://racurs.ua/n145827-odin-iz-sudey-ksu-podal-v-otstavku-iz-za-davleniya-ofisa-zelenskogo.html

Ракурс

Игорь Слиденко, судья Конституционного суда Украины, который является судьей-докладчиком и автором скандального решения об антикоррупционной реформе, написал заявление об отставке, которое сейчас находится в Конституционном суде.

По его словам, заявление было написано еще 8 октября. Об этом Слиденко заявил во время брифинга в Киеве 30 октября.

7 октября мне позвонили и сказали, что я веду себя неправильно. 8 октября я написал заявление об отставке. Поэтому я имею моральное право говорить об этих вещах (давление на суд — ред.). Оно находится в суде, его должен рассматривать КСУ, — рассказал Слиденко.

В то же время судья КСУ отказался рассказывать, кто ему звонил и оказывал давление, однако указал, что телефонный звонок был из Офиса президента.

Суть этих проблем следующая. В декабре прошлого года я выехал за границу, 4 января вернулся, это были выходные. 8 декабря вышел на работу и попросил, чтобы мне дали листочек, чтобы внести сведения о зарплате. Мне принесли его 9, я внес эти данные. Формально я нарушил закон, но я не мог внести их вовремя. Я дал показания в НАПК, но они сказали, что эти показания не подходят, — пояснил судья.

Напомним, 30 октября глава Конституционного суда Александр Тупицкий созвал пресс-конференцию, на которой обвинил окружение Зеленского в атаке на КСУ и попытке конституционного переворота.

27 октября Конституционный суд признал неконституционными отдельные положения антикоррупционного законодательства. Речь идет о ст. 366−1 Уголовного кодекса (недостоверное декларирование), незаконном обогащении, электронном декларировании, полномочиях Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции. Отмененные КСУ нормы лежали в основе антикоррупционной реформы, которая является условием безвизового режима и поддержки западных партнеров. НАПК заявило, что судьи КСУ «приняли решение по делу о незаконном обогащении в собственных интересах». Ведь до этого НАПК выявило признаки декларирования недостоверной информации судьями КСУ. Национальное антикоррупционное бюро сообщило о необходимости закрыть 110 уголовных производств из-за решения КСУ.

29 октября Владимир Зеленский заверил, что система электронного декларирования будет работать несмотря на решение КСУ.

30 октября президент внес в Верховную Раду закон о перезагрузке Конституционного суда. В пятницу под зданием КСУ в Киеве проходит акция протеста против отмены антикоррупционной реформы. Участники митинга забросали суд дымовыми шашками и презервативами.