Кто оказывал давление на судей — Порошенко или Зеленский, оценили в КСУ

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Игорь Слиденко, судья Конституционного суда Украины, который был докладчиком и автором скандального решения о антикоррупционной реформе, сделал ряд эмоциональных заявлений о своем судейском будущем, а также давлении со стороны окружения президента.

Об этом он рассказал во время брифинга 30 октября, который состоялся в стенах Конституционного суда.

Никогда не шел на поводу ни у кого. Я не сторонник президента Порошенко. Но должен сказать, что в те времена, когда я был судьей, на меня давление не оказывалось вообще. Меня начали системно давить при президентстве Зеленского. Я это говорил и буду говорить…, — заявил Слиденко.

Кроме этого он прокомментировал резонансное решение КСУ об отмене отдельных норм антикоррупционного законодательства.

Нормальный, человеческий вариант предусматривал простое внесении изменений… Это искусственная истерия, а предусмотреть искусственную истерию невозможно. Я не психиатр, а судья… У нас нет возможности объяснять обществу… Ситуация развивалась таким образом, что КСУ еще не вышел из заседания, а Сергей Лещенко уже говорил, что мы отменили…, — заявил Слиденко.

В то же время он признал наличие проблем с коммуникацией Конституционного суда с обществом.

Ранее стало известно, что Слиденко написал заявление об отставке еще 8 октября.

Напомним, 30 октября глава Конституционного суда Александр Тупицкий созвал пресс-конференцию, на которой обвинил окружение Зеленского в атаке на КСУ и попытке конституционного переворота.

27 октября Конституционный суд признал неконституционными отдельные положения антикоррупционного законодательства. Речь идет о ст. 366−1 Уголовного кодекса (недостоверное декларирование), незаконном обогащении, электронном декларировании, полномочиях Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции. Отмененные КСУ нормы лежали в основе антикоррупционной реформы, которая является условием безвизового режима и поддержки западных партнеров. НАПК заявило, что судьи КСУ «приняли решение по делу о незаконном обогащении в собственных интересах». Ведь до этого НАПК выявило признаки декларирования недостоверной информации судьями КСУ. Национальное антикоррупционное бюро сообщило о необходимости закрыть 110 уголовных производств из-за решения КСУ.

29 октября Владимир Зеленский заверил, что система электронного декларирования будет работать несмотря на решение КСУ.

30 октября президент внес в Верховную Раду закон о перезагрузке Конституционного суда. В пятницу под зданием КСУ в Киеве проходит акция протеста против отмены антикоррупционной реформы. Участники митинга забросали суд дымовыми шашками и презервативами.