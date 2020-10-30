Степи. Фото: nplus1.ru

https://racurs.ua/n145832-centralnaya-aziya-prevratitsya-v-pustynu-issledovanie.html

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Глобальное потепление может превратить Центральную Азию в пустыню. Ученые обнаружили, что 34 млн лет назад внезапное изменение климата привело к экологической катастрофе в регионе.

Ученые утверждают, что такая ситуация может снова повториться. Результаты исследования опубликовали в журнале Science Advances.

Ранее ученые считали, что этот регион практически всегда был покрыт лесами, и со временем здесь появились пустыни. Однако, изучив пыльцу из Азии, ученые обнаружили, что в течение миллионов лет Центральная Азия была пустынна. В основном здесь жили мелкие грызуны.

Ученые говорят, что нынешний вид Центральной Азии — это результат обратного действия, когда засушливые пустыни позеленели. Поэтому, существует опасность, что засушливые зоны Азии снова могут разрастись.

Полученные результаты говорят о серьезных последствиях для будущего биоразнообразия, сельского хозяйства и благополучия человека в регионе. Факты из прошлого показывают нам, что Центральная Азия никогда не восстановит свое уникальное биологическое разнообразие [которое существовало еще до первого опустынивания], если пустыне продолжат расширяться, — комментирует Наталья Барболин, ведущий автор работы.



Это исследование соответствует прогнозам Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК). Там говорят, что Центральная Азия быстро становится одним из самых жарких и сухих мест на планете. Изменение климата может спровоцировать необратимые изменения экосистем и потерю биоразнообразия.

Напомним, глобальное потепление провоцирует негативные последствия для всего полярного региона. Впервые с начала ведения наблюдений море Лаптевых не начало замерзать в конце октября.