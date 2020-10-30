Степи. Фото: nplus1.ru

https://racurs.ua/ua/n145832-centralna-aziya-peretvorytsya-na-pustelu-doslidjennya.html

Ракурс

Глобальне потепління може перетворити Центральну Азію в пустелю. Вчені виявили, що 34 млн років тому раптова зміна клімату призвела до екологічної катастрофи в цьому регіоні.

Науковці стверджують, що така ситуація може знову повторитися. Результати дослідження опублікували в журналі Science Advances.

Раніше вчені вважали, що цей регіон практично завжди був покритий лісами, і тільки згодом тут з’явилися пустелі. Однак, вивчивши викопний пилок з Азії, вчені виявили, що протягом мільйонів років Центральна Азія була безлюдною. В основному тут жили дрібні гризуни.

Науковці говорять, що теперішній вигляд Центральної Азії — це результат зворотної дії, коли посушливі пустелі позеленіли. Тому, існує небезпека, що посушливі зони Азії знову можуть розростися.

Отримані результати говорять про серйозні наслідки для майбутнього біорізноманіття, сільського господарства і благополуччя жителів регіону. Факти з минулого показують нам, що Центральна Азія ніколи не відновить своє унікальне біологічне різноманіття [яке існувало ще до першого опустелювання], якщо пустелі продовжать розширюватися, — коментує Наталя Барболін, провідний автор роботи.



Це дослідження відповідає прогнозам Міжурядової групи експертів зі зміни клімату (МГЕЗК). Там кажуть, що Центральна Азія швидко стає одним з найспекотніших і сухих місць на планеті. Зміна клімату може спровокувати незворотні зміни екосистем і втрату біорізноманіття.

Нагадаємо, глобальне потепління провокує негативні наслідки для всього полярного регіону. Вперше з початку ведення спостережень море Лаптєвих не почало замерзати наприкінці жовтня.