Землетрус у Туреччині зруйнував десятки будинків. Фото: РБК

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Туреччину 30 жовтня струсонув потужний землетрус, магнітуда його — 6,6.

Підземні поштовхи були зафіксовані в Стамбулі, Ізмірі, Чанаккале, Денізлі та Бурсі. Осередком землетрусу стало Егейське море. У турецькій провінції Ізмір стихія зруйнувала понад два десятки будинків. Про це 30 жовтня заявив мер Ізміра Тунч Сойєр, повідомляє СNN.

Будівлі були зруйновані в районах Борнова та Байракли. За інформацією Міністерства внутрішніх справ Туреччини, під завалами можуть знаходитися люди. Наразі триває пошуково-рятувальна операція. Турецька влада направила у постраждалий регіон велику кількість пожежників і бригад швидкої допомоги.

Після потужного землетрусу, який стався в Егейському морі біля турецького Ізміра, на узбережжі міста піднялося цунамі. Рятувальники заявили про різке підвищення рівня води. Внаслідок цього човни, що стояли в бухті Ізміра, віднесло в море.

Нагадаємо, у серпні землетрус на сході Філіппін застав зненацька тисячі місцевих жителів. За лічені хвилини житлові будинки в прибережній зоні вкрилися тріщинами та почали валитися. На щастя, внаслідок землетрусу ніхто не постраждав.