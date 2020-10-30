Землетрясение в Турции разрушило десятки домов. Фото: РБК

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Турцию 30 октября сотрясло мощное землетрясение, магнитуда его-6,6.

Подземные толчки были зафиксированы в Стамбуле, Измире, Чанаккале, Денизли и Бурсе. Очагом землетрясения стало Эгейское море. В турецкой провинции Измир стихия разрушила более двух десятков домов. Об этом 30 октября заявил мэр Измира Тунч Сойер, сообщает СNN.

Здания были разрушены в районах Каршыяка и Байракли. По информации Министерства внутренних дел Турции, под завалами могут находиться люди. Сейчас продолжается поисково-спасательная операция. Турецкие власти направили в пострадавший регион большое количество пожарных и бригад скорой помощи.

После мощного землетрясения, которое произошло в Эгейском море у турецкого Измира, на побережье города поднялось цунами. Спасатели заявили о резком повышении уровня воды. Вследствие этого лодки, стоявшие в бухте Измира, унесло в море.

Напомним, в августе землетрясение на востоке Филиппин застало врасплох тысячи местных жителей. За считанные минуты жилые дома в прибрежной зоне покрылись трещинами и начали рушиться. К счастью, в результате землетрясения никто не пострадал.