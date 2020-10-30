Гугл создал новый интерактивный дудл про Хэллоуин

Гугл дудл. Скриншот: Ракурс

https://racurs.ua/n145831-gugl-sozdal-novyy-interaktivnyy-dudl-pro-hellouin.html

Ракурс

Google, американская компания-поисковик, создала новый дудл, посвященный празднику Хэллоуин, который отмечается в большинстве европейских стран.

Компания предлагает пользователям поиграть в мини-игру о привидениях. Нажав на картинку на стартовой странице, пользователь сначала видит ролик про кота и призраков, а затем может помочь коту бороться с привидениями, рыбами и осьминогами под водой.

Игрок с помощью курсора должен успевать рисовать символы, которые находятся над головами в призраков. Этот дудл доступен в большинстве стран мира, в частности, в Украине и других европейских государствах. Но в некоторых странах дудл не запустили — это страны Африки, некоторые страны Азии и остров Гренландия.



Хэллоуин — это международный праздник, который отмечается ежегодно в ночь с 31 октября на 1 ноября. Громче всего оно отмечается в США, Канаде, Ирландии и Великобритании. Не будучи государственным праздником, по популярности Хэллоуин уступает только Рождеству.

Во время празднования Хэллоуина происходит традиционное выпрашивание конфет детьми, посещение тематических костюмированных вечеринок, украшение дома и зданий, вырезанние фонаря из тыквы, сахаризация яблок, разведение костров, вылов яблок из ведра, рассказывание жутких рассказов и просмотр фильмов ужасов.



Большинство символов праздника имеют долгую историю. Например, традиция изготовления тыкв-светильников пошла от кельтского обычая создавать фонари, помогающие душам найти путь в чистилище. В Шотландии символом Хэллоуина выступала репа, но в Северной Америке ее быстро заменила тыква, как доступный овощ.

Впервые создание тыкв-светильников в Америке было зафиксировано в 1837 — это ритуал, который проводился во время сбора урожая и не имел никакого отношения к Хэллоуину вплоть до второй половины XIX века.

Популярными костюмами на Хэллоуин стали персонажи классических фильмов ужасов, например, Мумия и Франкенштейн. В праздничном убранстве домов большую роль играют символы осени, например, сельские пугала. Основными темами Хэллоуина является смерть, зло, оккультизм и монстры. Традиционными цветами являются черный и оранжевый.

Напомним, ранее мы сообщали, что Google посвятил дудл выдающемуся итальянскому детскому писателю Джанни Родари. 23 октября исполнилось 100 лет со дня его рождения. Родари стал известным на весь мир благодаря своим книгам «Приключения Чиполлино» и «Джельсомино в Стране лжецов».