Судья КСУ рассказал, виделся ли он с Коломойским и Медведчуком

https://racurs.ua/n145830-sudya-ksu-rasskazal-videlsya-li-on-s-kolomoyskim-i-medvedchukom.html

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Игорь Слиденко, судья Конституционного суда Украины, который был докладчиком и автором скандального решения об антикоррупционной реформе, прокомментировал упреки о влиянии олигарха Игоря Коломойского и пророссийского политика Виктора Медведчука.

Я уже был независим ни от кого, когда писал это решение. Я уже знал, чем это закончится лично для меня. Поэтому говорить о каком-то влиянии Коломойского, которого я видел раз в жизни на инаугурации Петра Порошенко, куда попал случайно, или Медведчука, которого не видел ни разу, и методы которых не воспринимаю… Во-первых, эта ситуация спровоцирована. Во-вторых, ее можно было легко решить. А в-третьих, этот Конституционный суд никому не нужен, ни с нами, ни с кем-либо другим, — заявил Слиденко во время брифинга 30 октября, созванного в Конституционном суде.

Ранее стало известно, что Слиденко написал заявление об отставке еще 8 октября.

Напомним, 30 октября глава Конституционного суда Александр Тупицкий созвал пресс-конференцию, на которой обвинил окружение Зеленского в атаке на КСУ и попытке конституционного переворота.

27 октября Конституционный суд признал неконституционными отдельные положения антикоррупционного законодательства. Речь идет о ст. 366−1 Уголовного кодекса (недостоверное декларирование), незаконном обогащении, электронном декларировании, полномочиях Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции. Отмененные КСУ нормы лежали в основе антикоррупционной реформы, которая является условием безвизового режима и поддержки западных партнеров. НАПК заявило, что судьи КСУ «приняли решение по делу о незаконном обогащении в собственных интересах». Ведь до этого НАПК выявило признаки декларирования недостоверной информации судьями КСУ. Национальное антикоррупционное бюро сообщило о необходимости закрыть 110 уголовных производств из-за решения КСУ.

29 октября Владимир Зеленский заверил, что система электронного декларирования будет работать несмотря на решение КСУ.

30 октября президент внес в Верховную Раду закон о перезагрузке Конституционного суда. В пятницу под зданием КСУ в Киеве проходит акция протеста против отмены антикоррупционной реформы. Участники митинга забросали суд дымовыми шашками и презервативами.