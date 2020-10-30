Суддя КСУ розповів, чи бачився з Коломойським і Медведчуком

https://racurs.ua/ua/n145830-suddya-ksu-rozpoviv-chy-bachyvsya-z-kolomoyskym-i-medvedchukom.html

Ракурс

Ігор Сліденко, суддя Конституційного суду України, який був доповідачем та автором скандального рішення щодо антикорупційної реформи, прокоментував закиди щодо впливу олігарха Ігоря Коломойського та проросійського політика Віктора Медведчука.

Я вже був незалежний ні від кого, коли писав це рішення. Я вже знав, чим це закінчиться особисто для мене. Тому говорити про якийсь вплив Коломойського, якого я бачив раз у житті на інавгурації Петра Порошенка, куди потрапив випадково, чи Медведчука, якого не бачив жодного разу, і методи яких не сприймаю… По-перше, ця ситуація спровокована. По-друге, її можна було легко вирішити. А по-третє, цей Конституційний суд нікому не потрібен, ані з нами, ані з будь-ким іншим, — заявив Сліденко під час брифінгу 30 жовтня, скликаного у Конституційному суді.

Раніше стало відомо, що Сліденко написав заяву про відставку ще 8 жовтня.

Нагадаємо, 30 жовтня очільник Конституційного суду Олександр Тупицький скликав прес-конференцію, на якій звинуватив оточення Зеленського в атаці на КСУ і спробі конституційного перевороту.

27 жовтня Конституційний суд визнав неконституційними окремі положення антикорупційного законодавства. Скасовані КСУ норми лежали в основі антикорупційної реформи, що є умовою безвізового режиму та підтримки західних партнерів. НАЗК заявило, що судді КСУ «ухвалили рішення в справі про незаконне збагачення у власних інтересах». НАБУ сказало, що має закрити 110 кримінальних проваджень.

29 жовтня Володимир Зеленський скликав засідання РНБО і запевнив, що система електронного декларування працюватиме попри рішення КСУ.

30 жовтня президент вніс у Верховну Раду закон про перезавантаження Конституційного суду. У п’ятницю під будівлею КСУ у Києві відбувається акція на знак протесту проти скасування антикорупційної реформи. Учасники акції закидали суд димовими шашками і презервативами.