Різні види собак існували ще 11 млн років тому. Фото: purina.ru

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Ракурс

П’ять порід собак існували на Землі 11 тис. років тому, після льодовикового періоду.

У давнину, коли наші предки були мисливцями і збирачами, вони вже розводили різні породи собак. Дослідники зібрали ДНК 27 собак, деякі з яких жили майже 11 тис. років тому, й дійшли висновку, що після льодовикового періоду існувало принаймні п’ять порід домашніх собак зі своїми генетичними особливостями. Всі вони належали до одного підвиду Canis lupus familiaris. Про це йдеться у дослідженні, яке опубліковане в журналі Science.

Виявилося, що собаки переважно мешкали в Європі, на території Близького Сходу та Сибіру. За останні 10 тис. років ці породи змішалися, тому виникло так багато сучасних порід. Наприклад, виявилося, що

перші європейські собаки, ймовірно, походять з двох дуже різних популяцій — близькосхідної та сибірської. Але частина генів цих тварин була втрачена і сьогодні вони відсутні в ДНК сучасних собак.

За словами співробітника лабораторії стародавньої геноміки Інституту Френсіса Кріка Андерса Бергстрема, в Європі мешкало дуже багато собак, а генетично європейські собаки походять з дуже невеликої предкової групи.

Нагадаємо, угорські науковці встановили, що характер собак змінюється впродовж їхнього життя. Собаки з віком з меншим ентузіазмом ставляться до всього нового. Крім того, з віком чотирилапі краще переживають розчарування.