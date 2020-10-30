Погода в Україні 31 жовтня. Фото: IStock

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Погода в Україні 31 жовтня очікується прохолодна та дощова, рясні опади очікуються на сході України. Температура повітря прогріється до +17°.

Вдень стовпчики термометрів покажуть 7−14° вище нуля. Ночі цієї доби будуть прохолодними та дощові — 4−11° вище нуля. Вітер обіцяють північно-західний 7−12 м/с. Про це повідомляє Гідрометцентр України.

Погода в Києві 31 жовтня буде дощовою та похмурою. Вночі повітря прогріється до 6−8° тепла, а вдень — 8−10° вище нуля.

Погода в Харкові у найближчу добу буде дощова та помірно прохолодна. Температура повітря вночі складе 7−9° тепла, а вдень стовпчики термометра піднімуться до 10−12° вище нуля.

Погодні умови в Одесі будуть по-осінньому прохолодними та вологими. Температура повітря вночі складе 8−10° тепла, а вдень повітря прогріється до 11−13° вище нуля.

Погода у Львові завтра прогнозується прохолодна та дощова. Температурні показники будуть такими: уночі 4 −6° тепла, а вдень — 8−10° вище нуля.

Погода в Карпатах 31 жовтня буде мінливо хмарною, можливі короткочасні дощі. Стовпчики термометрів у темну пору доби покажуть 6−8° тепла, а вдень 12−14° тепла за Цельсієм.

Геомагнітна обстановка в Україні 31 жовтня прогнозується спокійна. Можливі незначні магнітні збурення.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що прогноз погоди на листопад анонсували українські синоптики. В останній місяць осені варто очікувати значного похолодання — майже увесь місяць буде дощитиме, а сонце рідко виглядатиме з-за хмар.