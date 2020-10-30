Донбас. Фото: pravda.com.ua

https://racurs.ua/ua/n145825-staly-vidomi-prizvyscha-zagyblyh-ukrayinskyh-voyiniv-pid-vodyanym-foto.html

Ракурс

Війна на Донбасі забрала життя сержанта Володимира Бондарюка та старшого сержанта Михайла Старостіна.

Морські піхотинці загинули внаслідок обстрілу окупантами поблизу селища Водяне 29 жовтня, близько півночі. Про це повідомили на сторінці 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського.

Весь особовий склад окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського глибоко сумує і висловлює щирі співчуття рідним і близьким захисників України, — йдеться в повідомленні військових.

Нагадаємо, внаслідок обстрілів на Донбасі у ніч на 30 жовтня загинули двоє українських військових, стільки ж отримали поранення. У штабі операції Об'єднаних сил повідомили, що опівночі окупант застосував гранатомети та вів прицільний вогонь по українських позиціях біля Водяного.