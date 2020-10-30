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Донбасс. Фото: pravda.com.ua

Стали известны фамилии погибших под Водяным украинских воинов (ФОТО)

30 окт 2020, 15:44
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Война на Донбассе унесла жизни сержанта Владимира Бондарюка и старшего сержанта Михаила Старостина.

Морские пехотинцы погибли в результате обстрела оккупантами вблизи поселка Водяного 29 октября, около полуночи. Об этом сообщили на странице 36 отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского.

Весь личный состав отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского глубоко скорбит и выражает искренние соболезнования родным и близким защитников Украины, — говорится в сообщении военных.


Стали известны фамилии погибших украинских воинов под Водяным. Фото: Фейсбук

Напомним, что вследствие обстрелов в Донбассе в ночь на 30 октября погибли двое украинских военных, столько же получили ранения. В штабе операции Объединенных сил сообщили, что в полночь оккупант применил гранатометы и вел прицельный огонь по украинским позициям у Водяного.


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