Погода в Украине на 31 октября. Фото: Istock

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Погода в Украине 31 октября ожидается прохладная и дождливая, мощные дожди ожидаются на востоке страны. Температура воздуха прогреется до +17°.

Днем столбики термометров покажут 7−14° выше нуля. Ночи в эти сутки будут прохладными и дождливыми — 4−11° выше нуля. Ветер обещают северо-западный 7−12 м/с. Об этом сообщает Гидрометцентр Украины.

Погода в Киеве 31 октября будет дождливой и хмурой. Ночью воздух прогреется до 6−8° тепла, а днем — 8−10° выше нуля.

Погода в Харькове в ближайшие сутки будет дождливая и умеренно прохладная. Температура воздуха ночью составит 7−9° тепла, а днем столбики термометра поднимутся до 10−12° выше нуля.

Погодные условия в Одессе будут по-осеннему прохладными и влажными. Температура воздуха ночью составит 8−10° тепла, а днем воздух прогреется до 11−13° выше нуля.

Погода во Львове завтра прогнозируется дождливая и промозглая. Температурные показатели будут следующими: ночью 4 −6° тепла, а днем — 8−10° выше нуля.

Погода в Карпатах 31 октября будет переменно облачной, возможны кратковременные дожди. Столбики термометров в темное время суток покажут 6−8° тепла, а днем 12−14° тепла по Цельсию.

Геомагнитная обстановка в Украине 31 октября прогнозируется спокойная. Возможны незначительные магнитные возмущения.



Напомним, ранее мы сообщали, что прогноз погоды на ноябрь анонсировали украинские синоптики. В последний месяц осени следует ожидать значительного похолодания — почти весь месяц будет идти дождь, а солнце редко будет выглядывать из-за туч.