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Геомагнитная обстановка в Украине 31 октября прогнозируется спокойная. Возможны незначительные магнитные возмущения.
Погода в Украине на 31 октября. Фото: Istock
Мощные дожди накроют все регионы — погода в Украине на 31 октября (КАРТА)https://racurs.ua/n145828-moschnye-dojdi-nakrout-vse-regiony-pogoda-v-ukraine-na-31-oktyabrya-karta.htmlРакурс
Погода в Украине 31 октября ожидается прохладная и дождливая, мощные дожди ожидаются на востоке страны. Температура воздуха прогреется до +17°.
Днем столбики термометров покажут 7−14° выше нуля. Ночи в эти сутки будут прохладными и дождливыми — 4−11° выше нуля. Ветер обещают северо-западный 7−12 м/с. Об этом сообщает Гидрометцентр Украины.
Погода в Киеве 31 октября будет дождливой и хмурой. Ночью воздух прогреется до 6−8° тепла, а днем — 8−10° выше нуля.
Погода в Харькове в ближайшие сутки будет дождливая и умеренно прохладная. Температура воздуха ночью составит 7−9° тепла, а днем столбики термометра поднимутся до 10−12° выше нуля.
Погодные условия в Одессе будут по-осеннему прохладными и влажными. Температура воздуха ночью составит 8−10° тепла, а днем воздух прогреется до 11−13° выше нуля.
Погода во Львове завтра прогнозируется дождливая и промозглая. Температурные показатели будут следующими: ночью 4 −6° тепла, а днем — 8−10° выше нуля.
Погода в Карпатах 31 октября будет переменно облачной, возможны кратковременные дожди. Столбики термометров в темное время суток покажут 6−8° тепла, а днем 12−14° тепла по Цельсию.
Геомагнитная обстановка в Украине 31 октября прогнозируется спокойная. Возможны незначительные магнитные возмущения.
Напомним, ранее мы сообщали, что прогноз погоды на ноябрь анонсировали украинские синоптики. В последний месяц осени следует ожидать значительного похолодания — почти весь месяц будет идти дождь, а солнце редко будет выглядывать из-за туч.
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