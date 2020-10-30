Различные виды собак существовали еще 11 млн лет назад. Фото: purina.ru

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Ракурс

Пять пород собак существовали на Земле 11 тыс. лет назад, после ледникового периода.

В древности, когда наши предки были охотниками и собирателями, они уже разводили разные породы собак. Исследователи собрали ДНК 27 собак, некоторые из которых жили почти 11 тыс. лет назад, и пришли к выводу, что после ледникового периода существовало по крайней мере пять пород домашних собак со своими генетическими особенностями. Все они принадлежали к одному подвиду Canis lupus familiaris. Об этом говорится в исследовании, которое опубликовано в журнале Science.

Оказалось, что собаки преимущественно обитали в Европе, на территории Ближнего Востока и Сибири. За последние 10 тыс. лет эти породы смешались, поэтому возникло так много современных пород. Например, оказалось, что

первые европейские собаки, вероятно, происходят из двух очень разных популяций — ближневосточной и сибирской. Но часть генов этих животных была потеряна и сегодня они отсутствуют в ДНК современных собак.

По словам сотрудника лаборатории древней геномики Института Фрэнсиса Крика Андерса Бергстрема, в Европе жило очень много собак, а генетически европейские собаки родом из очень небольшого предковые группы.

Напомним, венгерские ученые установили, что характер собак меняется в течение их жизни. Собаки с возрастом с меньшим энтузиазмом относятся ко всему новому. Кроме того, с возрастом четвероногие лучше переживают разочарование.