Гугл створив новий інтерактивний дудл про Хелловін

Гугл дудл. Скріншот: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n145831-gugl-stvoryv-novyy-interaktyvnyy-dudl-pro-hellovin.html

Ракурс

Гугл, американська компанія-пошуковик, створила новий дудл, присвячений святу Хелловін, який відзначають у більшості європейських країн.

Компанія пропонує користувачам пограти у міні-гру про привидів. Натиснувши на картинку на стартовій сторінці, користувач спершу бачить ролик про кота та привидів, а потім може допомогти коту боротись з привидами, рибами та восьминогами під водою.

Гравець за допомогою курсора повинен встигати малювати символи, які знаходяться над головами у привидів. Цей дудл доступний у більшості країн світу, зокрема, в Україні та інших європейських державах. Але у деяких країнах дудл не запустили — це країни Африки, деякі країни Азії та остров Гренландія.





Хелловін — це міжнародне свято, яке відзначається щорічно в ніч з 31 жовтня на 1 листопада. Найгучніше відзначається у США, Канаді, Ірландії та Великій Британії. Не будучи державним святом, за популярністю Хелловін поступається лише Різдву.

Під час святкування Хелловіну відбувається традиційне випрошування цукерок дітьми, відвідування тематичних костюмованих вечірок, прикрашання оселі та будівель, вирізання ліхтаря з гарбуза, цукрування яблук, розведення вогнищ, виловлювання яблук з відра, розігрування, розповідання моторошних оповідок, перегляд фільмів жахів.





Більшість символів свята мають довгу історію. Наприклад, традиція виготовлення гарбузів-світильників пішла від кельтського звичаю створювати ліхтарі, які допомагають душам знайти шлях в чистилище. У Шотландії символом Хелловіну виступала ріпа, але в Північній Америці її швидко замінив гарбуз, як доступний овоч.



Вперше створення гарбузів-світильників в Америці було зафіксовано в 1837 — цей ритуал, що проводився під час збору врожаю та не мав ніякого відношення до Хелловіну аж до другої половини XIX століття.

Популярними є костюми персонажів класичних фільмів жахів, наприклад, Мумії та Франкенштейна. У святковому оздобленні будинків велику роль відіграють символи осені, наприклад, сільські лякала. Основними темами Хелловіну є смерть, зло, окультизм та монстри. Традиційними кольорами є чорний та помаранчевий.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Google присвятив дудл видатному італійському дитячому письменнику Джанні Родарі. 23 жовтня виповнилося 100 років від дня його народження. Родарі став відомим на увесь світ завдяки своїм книгам «Пригоди Цибуліно» та «Джельсоміно у Країні брехунів».