ДТП на Майдане. Фото: «Радио Свобода»

https://racurs.ua/n145842-dtp-na-maydane-stalo-izvestno-imya-voditelya-policiya-obnarodovala-polnoe-video-avarii.html

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Полное видео смертельного ДТП на Майдане Независимости в Киеве появилось в сети.

На кадрах видно, как внедорожник изначально с нарушением правил дорожного движения медленно пересекает перекресток Крещатика и Аллеи Небесной сотни, после чего ускоряется и выезжает на тротуар, где таранит легковушку. Впоследствии джип выезжает на пешеходную часть и быстро едет по направлению к подземному переходу, где сбивает людей и таранит машины. Видео опубликовала патрульная полиция Украины в Facebook.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко на собственной странице в Facebook сообщил, что за рулем джипа Land Rover находился Юрий Н. 1954 года рождения. Его уже задержали.

По информации издания Vesti.ua за рулем джипа находился Юрий Назаренко, который прописан в Печерском районе Киева. Пять лет он проработал в комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку на руководящих постах. Также он курировал Информационные технологии, создавал ИТ-инфраструктуру в регуляторе. Кроме того, Назаренко работал на должности председателя коллегии Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка Украины и координировал работу предприятий в структуре комиссии и вопросы их бюджета.

В Офисе генпрокурора заявили, что по факту смертельного ДТП на Майдане Независимости начато досудебное расследование по факту аварии со смертельным исходом (ч. 3 ст. 286 УК Украины).

Напомним, 30 октября на Майдане Независимости в Киеве водитель внедорожника съехал с проезжай части, протаранил несколько автомобилей и сбил нескольких человек. В результате ДТП погибли два пешехода, а пять пострадали.

В МВД заявили, что водителю стало плохо, и он потерял управление машиной. Недавно виновник смертельного ДТП перенес операцию на сердце, это могло стать причиной ухудшения здоровья.