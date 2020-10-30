ДТП. Фото: Главком

https://racurs.ua/n145835-smertelnoe-dtp-na-maydane-nezavisimosti-stolknulis-pyat-avto-video.html

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ДТП в Киеве произошло сегодня, 30 октября. На Майдане Независимости столкнулись пять автомобилей. В результате инцидента погибли два человека, есть пострадавшие.

Свидетели аварии сообщают, что водитель, который стал причиной ДТП, находился в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Сообщается, что двоих пострадавших отбросило на асфальт — они не подают признаков жизни. Патрульная полиция Киева подтвердила наличие пострадавших. Два человека погибли, еще несколько получили травмы. Сейчас ДТП расследует Шевченковское райуправление полиции.

Предварительно установлено, что водитель иномарки не справился с управлением и въехал в остановку общественного транспорта, где находились люди. Врачи оказывают необходимую медицинскую помощь.



На месте работает следственно-оперативная группа и выясняет все обстоятельства и причины этой смертельной ДТП. Сейчас полицейские общаются с 66-летним водителем транспортного средства, который совершил наезд на людей. Его проверяют его на состояние опьянения. «Киевавтодор» сообщает, что движение в сторону Европейской площади перекрыто.





Напомним, ранее мы сообщали, что в Киеве 28 октября произошла смертельная ДТП с участием автобуса. Вблизи со станцией метро «Выдубичи» маршрутный автобус на полной скорости выехал на пешеходную зону возле остановки и снес расположеную там палатку с продуктами. В результате на месте ДТП погиб человек и госпитализировали двух пострадавших женщин.