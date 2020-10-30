ДТП. Фото: Главком

https://racurs.ua/ua/n145835-smertelna-dtp-na-maydani-nezalejnosti-zitknulysya-p-yat-avto-video.html

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ДТП у Києві трапилася сьогодні, 30 жовтня. На Майдані Незалежності зіткнулися п’ять автомобілів. Унаслідок інциденту постраждали щонайменше двоє людей.

Свідки аварії повідомляють, що водій, який спричинив ДТП, був у стані алкогольного сп’яніння. Про це повідомляє прес-служба поліції.

Повідомляється, що двох постраждалих відкинуло на асфальт — вони не подають ознак життя. Патрульна поліція Києва підтвердила наявність постраждалих. Двоє людей загинула, ще кілька дістали травми. Зараз ДТП розслідує Шевченківське райуправління поліції.





Попередньо встановлено, що водій іномарки не впорався з керуванням та в’їхав у зупинку громадського транспорту, де перебували люди. Лікарі надають необхідну медичну допомогу постраждалим.





На місці працює слідчо-оперативна група та з’ясовує всі обставини і причини цієї смертельної ДТП. Наразі поліцейські спілкуються із 66-річним водієм транспортного засобу, що скоїв наїзд на людей та перевіряють його на стан сп’яніння. «Київавтодор» повідомляє, що рух у бік Європейської площі перекрито.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Києві 28 жовтня сталася смертельна ДТП за участі автобуса. Поблизу зі станцією метро «Видубичі» маршрутний автобус на повній швидкості виїхав на пішохідну зону біля зупинки та зніс розташований там намет із продуктами і збив стовп. У результаті на місці ДТП загинув чоловік та госпіталізували двох постраждалих жінок.