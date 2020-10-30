Смертельное ДТП в Киеве. Фото: «Радио Свобода»

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Причиной смертельного дорожно-транспортного происшествия на Майдане Независимости в Киеве могла стать потеря сознания водителем.

Водителю Range Rover 1954 года рождения стало плохо, и он потерял управление машиной. Недавно виновник смертельного ДТП перенес операцию на сердце, это могло стать причиной ухудшения здоровья. Об этом 30 октября заявил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в комментарии «Обозревателю».

Водитель — 66-летний мужчина. Он заявил, что пришел в себя только когда уже все произошло, — заявил он.

По словам Геращенко, водителю предъявят обвинение по ст. 286 (нарушение правил дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Будут проведены экспертизы, которые должны установить, был ли шофер пьяным или под действием лекарственных препаратов или наркотиков.

Напомним, 30 октября на Майдане Независимости в Киеве столкнулись пять автомобилей. В результате инцидента погибли два человека, еще несколько пострадали. Предварительно установлено, что водитель иномарки не справился с управлением и въехал в остановку общественного транспорта, где находились люди.