Смертельна ДТП в Києві. Фото: «Радіо Свобода»

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Причиною смертельної дорожньо-транспортної пригоди на Майдані Незалежності в Києві могла стати втрата свідомості водієм.

Водієві Range Rover 1954 року народження стало зле, і він втратив керування машиною. Нещодавно винуватець смертельної ДТП переніс операцію на серці, це могло стати причиною погіршення здоров’я. Про це 30 жовтня заявив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко у коментарі «Обозревателю».

Водій — 66-річний чоловік. Він заявив, що прийшов до тями тільки коли вже все сталося, — заявив він.

За словами Геращенка, водієві пред’являть звинувачення за ст. 286 (порушення правил дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Будуть проведені експертизи, які повинні встановити, чи був шофер п’яним або під дією лікарських препаратів чи наркотиків.

Нагадаємо, 30 жовтня на Майдані Незалежності в Києві зіткнулися п’ять автомобілів. Унаслідок інциденту загинули двоє осіб, ще кілька постраждали. Попередньо встановлено, що водій іномарки не впорався з керуванням та в’їхав у зупинку громадського транспорту, де перебували люди.