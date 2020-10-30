Єрмак та посли G7 поговорили про події в КСУ. Фото: Українська правда

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Ситуацію з останніми подіями в Конституційному суді України керівник Офісу президента Андрій Єрмак пояснив західним партнерам.

Єрмак 30 жовтня провів зустріч з послами країн «Великої сімки». Під час зустрічі говорили про події, пов’язані з рішенням суддів КСУ щодо антикорупційного законодавства. Глава ОПУ заявив, що події в КСУ не відбулися без зовнішнього втручання. Про це повідомила прес-служба Офісу президента.

Посадовець також висловив сподівання, що правоохоронці зможуть дати оцінку ситуації, а проблема все ж буде вирішена. Також Єрмак запевнив, що боротьба з корупцією в Україні є принциповою позицією для чинної влади і звертати з цього шляху команда Зеленського не планує.

Ми сьогодні виступаємо дійсно єдиним фронтом щодо захисту тих реформ, які ми провели і продовжуємо проводити, — заявив він.



Також Єрмак додав, що незаконні збройні формування на Донбасі провокують зрив режиму тиші. За його словами, питання досягнення миру на Донбасі є пріоритетне для влади та особисто Зеленського.

Нагадаємо, Європарламент закликав українську владу відновити функції Національного агентства із запобігання та протидії корупції попри винесене рішення Конституційного суду України.