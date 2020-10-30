Ермак и послы G7 поговорили о событиях в КСУ. Фото: Украинская правда

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Ситуацию с последними событиями в Конституционном суде Украины руководитель Офиса президента Андрей Ермак объяснил западным партнерам.

Ермак 30 октября провел встречу с послами стран «Большой семерки». Во время встречи говорили о событиях, связанных с решением судей КСУ по антикоррупционному законодательству. Глава ОПУ заявил, что события в КСУ не произошли без внешнего вмешательства. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Чиновник также выразил надежду, что правоохранители смогут дать оценку ситуации, а проблема все же будет решена. Также Ермак заверил, что борьба с коррупцией в Украине является принципиальной позицией для действующей власти и сворачивать с этого пути команда Зеленского не планирует.

Мы сегодня выступаем действительно единым фронтом по защите тех реформ, которые мы провели и продолжаем проводить, — заявил он.



Также Ермак добавил, что незаконные вооруженные формирования на Донбассе провоцируют срыв режима тишины. По его словам, вопрос достижения мира на Донбассе является приоритетным для власти и лично Зеленского.

Напомним, Европарламент призвал украинские власти восстановить функции Национального агентства по предотвращению и противодействию коррупции несмотря на вынесенное решение Конституционного суда Украины.