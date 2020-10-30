Глава КСУ объяснил, почему не задекларировал собственность в Крыму. Фото: Укринформ

https://racurs.ua/n145838-glava-ksu-obyasnil-pochemu-ne-zadeklariroval-sobstvennost-v-krymu.html

Ракурс

Александр Тупицкий, председатель Конституционного суда, подтвердил информацию о том, что он не задекларировал землю в Крыму, которую получил после аннексии.

Судья сказал, что просто не знал, как это сделать. Об этом Тупицкий заявил во время пресс-конференции 30 октября.

Я думал, что будет материал провокационного характера. Но, когда я ознакомился с материалом «Схем», там все объективно, — заявил Тупицкий.

По его убеждению, в ситуации с незадекларированным имуществом в Крыму, его вина заключается в том, что он не обратился в НАПК, чтобы они объяснили, что ему делать.

Я не знаю, как внести в декларацию и реестр. Многих данных нет. Вносить то, чего ты не признаешь — будут разные мнения, — сказал Тупицкий.

Также он добавил, что с 2018 года — невъездной в Крым, потому что был судьей-докладчиком по вопросу аннексии. Также против него ввели экономические санкции.

Вопросами оформления участка в Крыму занимались юристы, ничего лучшего не придумали, как оформить договор купли-продажи, а сосед передал поручение, чтобы все решалось от моего имени, — констатировал председатель КСУ.

К слову, ранее журналисты обнародовали информацию, что Тупицкий в 2018 году стал владельцем земельного участка в поселке Кореиз на территории аннексированного Крыма. Служитель Фемиды оформил договор купли-продажи в соответствии с законодательством России, однако «забыл» об этом упомянуть в ежегодной декларации об имуществе и доходах.

Напомним, 27 октября Конституционный суд признал неконституционными отдельные положения антикоррупционного законодательства.

30 октября президент внес в Верховную Раду закон о перезагрузке Конституционного суда. В пятницу под зданием КСУ в Киеве проходит акция протеста против отмены антикоррупционной реформы. Участники митинга забросали суд дымовыми шашками и презервативами.