Судья КСУ заявил о намерении покинуть страну — названа причина

https://racurs.ua/n145837-sudya-ksu-zayavil-o-namerenii-pokinut-stranu-nazvana-prichina.html

Ракурс

Игорь Слиденко, судья Конституционного суда Украины, который был докладчиком и автором скандального решения о признании неконституционными и отмене отдельных норм антикоррупционной реформы, сделал заявление о своем судейском будущем.

Меня дискредитировали. И моя репутация уничтожена навсегда в этой стране. Поэтому вряд ли я здесь буду оставаться. Речь идет о достоинстве. Единственное, что отличает человека от животного — это достоинство, — убежден Слиденко.

Об этом судья КСУ заявил на брифинге 30 октября. Также во время общения с журналистами Слиденко отметил, что КСУ принял правильное решение об антикоррупционном законодательстве.

Мои телефоны пишутся, а разговоры прослушиваются, все можно легко проверить… КСУ сделал все верно… Неоднократно в своих делах КСУ давал срок, чтобы законодатели исправили ситуацию. Можете проверить — ни по одному делу законодатель не исправил ситуацию. Сергей Лещенко (экс-нардеп, сообщивший о решении КСУ — ред.), когда писал об отмене е-декларирования еще не знал, что мы писали в резолютивной части. А вой поднялся такой…, — отметил судья КСУ.

Ранее стало известно, что Слиденко написал заявление об отставке еще 8 октября. Также в ходе брифинга судья заявил, что во времена президентства Владимира Зеленского на него начали «системно давить», чего не было при Порошенко.

Напомним, 30 октября глава Конституционного суда Александр Тупицкий созвал пресс-конференцию, на которой обвинил окружение Зеленского в атаке на КСУ и попытке конституционного переворота.

27 октября Конституционный суд признал неконституционными отдельные положения антикоррупционного законодательства. Речь идет о ст. 366−1 Уголовного кодекса (недостоверное декларирование), незаконном обогащении, электронном декларировании, полномочиях Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции. Отмененные КСУ нормы лежали в основе антикоррупционной реформы, которая является условием безвизового режима и поддержки западных партнеров. НАПК заявило, что судьи КСУ «приняли решение по делу о незаконном обогащении в собственных интересах». Ведь до этого НАПК выявило признаки декларирования недостоверной информации судьями КСУ. Национальное антикоррупционное бюро сообщило о необходимости закрыть 110 уголовных производств из-за решения КСУ.

29 октября Владимир Зеленский заверил, что система электронного декларирования будет работать несмотря на решение КСУ.

30 октября президент внес в Верховную Раду закон о перезагрузке Конституционного суда. В пятницу под зданием КСУ в Киеве проходит акция протеста против отмены антикоррупционной реформы. Участники митинга забросали суд дымовыми шашками и презервативами.