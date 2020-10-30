Доллар подорожает после выходных. Фото: flickr.com

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Ракурс

Официальный курс гривны на 2 ноября установил Национальный банк Украины.

Гривна снова подешевела по отношению к иностранным валютам. Со следующего понедельника доллар в Украине будет стоить 28 грн 45 коп. Курс на 2 коп. выше по сравнению с предыдущим банковским днем — 29 октября, а сегодня 1 долл. стоил 28 грн 43 коп. Об этом свидетельствуют данные на веб-странице Национального банка Украины.

Таким образом, доллар подорожал до максимума более чем за два года. Последний раз гривна так дешевела 5 сентября 2018 года — тогда за 1 долл. нужно было отдать 28 грн 49 коп.

На межбанке курс продажи доллара сегодня утром составил 28 грн 46 коп., а курс покупки — 28 грн 44 коп. Евро сегодня стоило 33 грн 23 коп.

Как сообщает ресурс Minfin, сегодня Нацбанк долго не выходил на рынок, но все же вышел и стал закрывать все сделки по 28 грн 45 коп. НБУ продал около 50 млн долл. Без вмешательства регулятора курс мог быть еще выше.

Напомним, в сентябре Кабмин согласовал государственный бюджет на 2021 год. Бюджет сформировали на базе курса гривны к доллару США 29,1 грн/долл.