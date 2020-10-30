Долар подорожчає після вихідних. Фото: flickr.com

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Ракурс

Офіційний курс гривні на 2 листопада встановив Національний банк України.

Гривня знову подешевшала у відношенні до іноземних валют. З наступного понеділка долар в Україні коштуватиме 28 грн 45 коп. Курс на 2 коп. вище в порівнянні з попереднім банківським днем — 29 жовтня, а сьогодні 1 дол. коштував 28 грн 43 коп. Про це свідчать дані на веб-сторінці Національного банку України.

Таким чином, долар подорожчав до максимуму більш ніж за два роки. Востаннє гривня так дешевшала 5 вересня 2018 року — тоді за 1 дол. потрібно було віддати 28 грн 49 коп.

На міжбанку курс продажу долара сьогодні вранці становив 28 грн 46 коп., а курс купівлі — 28 грн 44 коп. Євро сьогодні коштувало 33 грн 23 коп.

Як повідомляє ресурс Minfin, сьогодні Нацбанк довго не виходив на ринок, але все ж вийшов і став закривати всі угоди по 28 грн 45 коп. НБУ продав близько 50 млн дол. Без втручання регулятора курс міг бути ще вищим.

Нагадаємо, у вересні Кабмін погодив державний бюджет на 2021 рік. Бюджет сформували на базі курсу гривні до долара США 29,1 грн/дол.