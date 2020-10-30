Суддя КСУ заявив про намір покинути країну — названо причину

https://racurs.ua/ua/n145837-suddya-ksu-zayavyv-pro-namir-pokynuty-krayinu-nazvano-prychynu.html

Ракурс

Ігор Сліденко, суддя Конституційного суду України, який був доповідачем та автором скандального рішення щодо визнання неконституційними і скасування окремих норм антикорупційної реформи, зробив заяву щодо свого суддівського майбутнього.

Мене знеславили. І моя репутація знищена назавжди в цій державі. Тому навряд чи я тут залишатимуся. Йдеться про гідність. Єдине, що відрізняє людину від тварини — це гідність, — переконаний Сліденко.

Про це суддя КСУ розповів під час брифінгу 30 жовтня. Також під час спілкування з журналістами Сліденко вкотре наголосив, що КСУ ухвалив вірне рішення щодо антикорупційного законодавства.

Мої телефони пишуться, а розмови прослуховуються, все можна легко перевірити… КСУ зробив все вірно… Неодноразово у своїх справах КСУ давав термін, щоб законодавці виправили ситуацію. Можете перевірити — по жодній справі законодавець не виправив ситуацію. Сергій Лещенко (екс-нардеп, який повідомив про рішення КСУ — ред.), коли писав про скасування е-декларування ще не знав, що ми писали у резолютивній частині. А хайп піднявся такий…, — зазначив суддя КСУ.

Раніше стало відомо, що Сліденко написав заяву про відставку ще 8 жовтня. Також під час брифінгу 30 жовтня суддя заявив, що за часів президентства Володимира Зеленського на нього почали системно тиснути, чого не було за попередника Порошенка.

Нагадаємо, 30 жовтня очільник Конституційного суду Олександр Тупицький скликав прес-конференцію, на якій звинуватив оточення Зеленського в атаці на КСУ і спробі конституційного перевороту.

27 жовтня Конституційний суд визнав неконституційними окремі положення антикорупційного законодавства. Скасовані КСУ норми лежали в основі антикорупційної реформи, що є умовою безвізового режиму та підтримки західних партнерів. НАЗК заявило, що судді КСУ «ухвалили рішення в справі про незаконне збагачення у власних інтересах». НАБУ сказало, що має закрити 110 кримінальних проваджень.

29 жовтня Володимир Зеленський скликав засідання РНБО і запевнив, що система електронного декларування працюватиме попри рішення КСУ.

30 жовтня президент вніс у Верховну Раду закон про перезавантаження Конституційного суду. У п’ятницю під будівлею КСУ у Києві відбувається акція на знак протесту проти скасування антикорупційної реформи. Учасники акції закидали суд димовими шашками і презервативами.