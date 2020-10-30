Очільник КСУ пояснив, чому не залекларував власність у Криму. Фото: Укрінформ

https://racurs.ua/ua/n145838-ochilnyk-ksu-poyasnyv-chomu-ne-zadeklaruvav-vlasnist-u-krymu.html

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Олександр Тупицький, голова Конституційного суду, підтвердив інформацію про те, що він не задекларував землю в Криму, яку набув після анексії.

Суддя сказав, що просто не знав, як це зробити. Про це Тупицький заявив під час прес-конференції 30 жовтня.

Я думав, що буде матеріал провокаційного характеру. Але, коли я ознайомився з матеріалом «Схем», там все об'єктивно, — заявив Тупицький.

На його переконання, у ситуації з незадекларованим майном у Криму, його провина полягає в тому, що він не звернувся до органів НАЗК, щоб вони пояснили, що йому робити.

Я не знаю, як внести в декларацію та реєстр. Багато даних немає. Вносити те, чого ти не визнаєш — будуть різні думки, — сказав Тупицький.

Також він додав, що з 2018 року — нев’їзний до Криму, тому що був суддею-доповідачем з питання анексії. Також проти нього ввели економічні санкції.

Питанням оформлення ділянки в Криму займалися юристи, які нічого кращого не придумали, як оформити договір купівлі-продажу, а сусід передав доручення, щоб все вирішувалося від мого імені, — констатував голова КСУ.

До слова, раніше журналісти оприлюднили інформацію, що Тупицький у 2018 році став власником земельної ділянки у селищі Кореїз на території анексованого Криму. Служитель Феміди оформив договір купівлі-продажу відповідно до законодавства Росії, однак «забув» про це згадати у щорічній декларації про майно та доходи.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд визнав неконституційними окремі положення антикорупційного законодавства. НАЗК заявило, що судді КСУ «ухвалили рішення в справі про незаконне збагачення у власних інтересах». Адже до цього НАЗК виявило ознаки декларування недостовірної інформації у судді КСУ.

Національне антикорупційне бюро повідомило, що має закрити 110 кримінальних проваджень через рішення КСУ.

30 жовтня президент вніс у Верховну Раду закон про перезавантаження Конституційного суду. У п’ятницю під будівлею КСУ у Києві відбувається акція на знак протесту проти скасування антикорупційної реформи. Учасники акції закидали суд димовими шашками і презервативами.