Як COVID-19 впливає на серце людини, встановили науковці

Як COVID-19 впливає на серце людини. Фото: Главком

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Коронавірусна хвороба COVID-19 може впливати на серце, причому серйозність ускладнень при цьому не залежить від того, як пацієнт переносив хворобу.

Шрами на серцевому м’язі можуть залишитися у тих, хто поборов коронавірус. При цьому фіксувалося запалення тканин серця і в пацієнтів, які безсимптомно переносили коронавірус. Такого висновку дійшли медики Китаю, Німеччини та Італії. Про це повідомляє Jamanetwork.

Китайські медики у березні обстежили 416 пацієнтів з коронавірусом. У близько 20% обстежених виявили серйозні пошкодження серцевого м’яза. А в реанімаційному відділенні однієї з лікарень Уханю аритмію діагностували у 44% пацієнтів.

Вчені з Німеччини та Італії виявили аномалії в роботі серця у 78% пацієнтів, які одужали від COVID-19. У 60% фіксувалися ознаки міокардіального запалення. Медики припускають, що коронавірус не лише викликає запалення, але і інфікує клітини серцевого м’яза. Сліди захворювання знайшли в тканинах серця більш ніж у 60% померлих від вірусу.

Американські науковці на початку вересня зробили зображення на електронному мікроскопі серцевої тканини, яка вражена вірусом SARS-CoV-2. Виявилося, що фрагменти волокон серцевого м’яза були ніби розрізані, а в ядрах їх клітин на місці ДНК виявилися чорні діри.

Вчені вважають, що причиною порушення роботи серця може бути цитокіновий шторм-потенційно небезпечна реакція організму, яка руйнує тканини в осередку запалення. Наприклад, через нього виникали міокардит і аритмія.

Нагадаємо, американські вчені виявили та описали новий симптом у хворих із коронавірусом. Виявилося, що у деяких інфікованих COVID-19 пацієнтів, на ногах з’являються подразнення, схожі на обмороження.