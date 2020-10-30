Как COVID-19 влияет на сердце человека, установили ученые

Как COVID-19 влияет на сердце человека. Фото: Главком

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Коронавирусная болезнь COVID-19 может влиять на сердце, причем серьезность осложнений при этом не зависит от того, как пациент переносил болезнь.

Шрамы на сердечной мышце могут остаться у тех, кто поборол коронавирус. При этом фиксировалось воспаление тканей сердца и у пациентов, которые бессимптомно переносили коронавирус. К такому выводу пришли медики Китая, Германии и Италии. Об этом сообщает Jamanetwork.

Китайские медики в марте обследовали 416 пациентов с коронавирусом. У около 20% обследованных обнаружили серьезные повреждения сердечной мышцы. А в реанимационном отделении одной из больниц Уханю аритмию диагностировали у 44% пациентов.

Ученые из Германии и Италии обнаружили аномалии в работе сердца у 78% пациентов, которые выздоровели от COVID-19. В 60% фиксировались признаки миокардиального воспаления. Медики предполагают, что коронавирус не только вызывает воспаление, но и инфицирует клетки сердечной мышцы. Следы заболевания нашли в тканях сердца более чем у 60% умерших от вируса.

Американские ученые в начале сентября сделали изображение на электронном микроскопе сердечной ткани, которая поражена вирусом SARS-CoV-2. Оказалось, что фрагменты волокон сердечной мышцы были словно разрезаны, а в ядрах их клеток на месте ДНК оказались черные дыры.

Ученые считают, что причиной нарушения работы сердца может быть цитокиновый шторм — потенциально опасная реакция организма, которая разрушает ткани в очаге воспаления. Например, из-за него возникали миокардит и аритмия.

Напомним, американские ученые обнаружили и описали новый симптом у больных коронавирусом. Оказалось, что у некоторых инфицированных COVID-19 пациентов, на ногах появляются раздражения, похожие на обморожения.