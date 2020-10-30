Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
ТКГ по Донбассу договорилась соблюдать перемирие. Фото: zik.ua

Заседание ТКГ по Минску — стало известно, о чем договорились стороны

30 окт 2020, 21:14
999

Срочное заседание Трехсторонней контактной группы из-за обострения на Донбассе завершилось вечером, 30 октября.

Результаты переговоров следующие — стороны договорились вернуться к соблюдению режима прекращения огня и обсудили меры для предотвращения эскалации конфликта в будущем. Представитель ОБСЕ и модератор подгруппы по вопросам безопасности Яшар Халит Чевик поддержал намерения сторон соблюдать режим тишины. Об этом сообщила пресс-служба украинской делегации в ТКГ по Минску

Украинская делегация понимает, что гарантированно договориться возможно лишь тогда, когда главный игрок, которой стоит за спиной одной из сторон на линии разграничения, дает согласие договориться, — говорится в заявлении украинской делегации.

Также стороны договорились продолжить консультации на следующем заседании ТКГ, которое запланировано на 10 ноября 2020 года.


Напомним, 29 октября боевики обстреляли позиции украинских войск в районе Водяного. В результате атаки врага был ранен один и убиты два военных ВСУ. А на севере от Золотого-4 противник с помощью беспилотника сбросил гранату ВОГ-25 на украинские позиции, ранив еще одного защитника Украины.

После эскалации конфликта Украина созвала экстренное заседание рабочей группы Трехсторонней контактной группы.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров