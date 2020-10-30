31 октября празднуют Хэллоуин и день Черного моряhttps://racurs.ua/n145848-31-oktyabrya-prazdnuut-hellouin-i-den-chernogo-morya.htmlРакурс
31 октября церковный праздник святителя Луки — евангелиста из Антиохии Сирийской. Он запомнился, как хороший врач и выдающийся иконописец.
В народе верили, что в этот день не стоит употреблять острой пищи, потому что она может затянуть процесс выздоровления. Окна и двери в дом надо обязательно надо закрыть, чтобы не накликать беду. Также в ночь с 31 октября на 1 ноября нельзя оставлять в доме черного кота, ведь он может принести несчастье для всей семьи.
Народные приметы на 31 октября:
- Если на Луков день еще не выпал снег, то зимы еще долго ждать.
- Если на Луков день из вишни еще не опали листья, то снег выпадет нескоро.
- Облака по небу плывут с севера на юг — день будет солнечным.
31 октября День ангела празднуют Иосиф, Давид, Андрей, Семен, Сергей, Леонтий (Левко), Николай, Юлиан, Иван, Гаврила и Елизавета.
31 октября также отмечают Хэллоуин — канун Дня всех святых или Самайн. Этот праздник отмечается преимущественно в США и является одним из самых любимых праздников американцев. Хэллоуин происходит от древнего кельтского праздника жатвы и дней мертвых, который начали праздновать более 2 тыс. лет назад. Древние кельты, жившие на территории современной Великобритании, делили год на две части —лето и зиму. И когда зима сменяла лето, то кельты отмечали Самайн. Традиционными цветами Хэллоуина являются черный (символизирует смерть и темную ночь) и оранжевый (символ сбора урожая в уходящем году).
31 октября также отмечают Международный день Черного моря. Этот праздник основали в 1996 году Украина, Болгария, Россия, Турция, Румыния и Грузия, чтобы защитить воды Черного моря от загрязнения. В том году был подписан стратегический план по реабилитации Черного моря.
Кроме того, в мире 31 октября отмечают День экономии, День городов, День реформации и День увеличения психических сил.
31 октября в истории:
- 1864 год — Невада стала 36-м штатом США.
- 1902 — проложен первый телеграфный кабель через Тихий океан — из Канады в Австралию.
- 1941 год — на горе Рашмор (США) построили самый большой памятник мира — 18-метровые головы четырех президентов.
- 1961 год — заработала крупнейшая в СССР тепловая электростанция — Приднепровская ГРЭС.
Напомним, 30 октября в Украине отмечали День тренера. Также свой профессиональный праздник отмечали работники подразделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.