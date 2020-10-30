31 октября празднуют Хэллоуин и день Черного моря. Фото: vsim.ua

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Ракурс

31 октября церковный праздник святителя Луки — евангелиста из Антиохии Сирийской. Он запомнился, как хороший врач и выдающийся иконописец.

В народе верили, что в этот день не стоит употреблять острой пищи, потому что она может затянуть процесс выздоровления. Окна и двери в дом надо обязательно надо закрыть, чтобы не накликать беду. Также в ночь с 31 октября на 1 ноября нельзя оставлять в доме черного кота, ведь он может принести несчастье для всей семьи.

Народные приметы на 31 октября:

Если на Луков день еще не выпал снег, то зимы еще долго ждать.

Если на Луков день из вишни еще не опали листья, то снег выпадет нескоро.

Облака по небу плывут с севера на юг — день будет солнечным.

31 октября День ангела празднуют Иосиф, Давид, Андрей, Семен, Сергей, Леонтий (Левко), Николай, Юлиан, Иван, Гаврила и Елизавета.

31 октября также отмечают Хэллоуин — канун Дня всех святых или Самайн. Этот праздник отмечается преимущественно в США и является одним из самых любимых праздников американцев. Хэллоуин происходит от древнего кельтского праздника жатвы и дней мертвых, который начали праздновать более 2 тыс. лет назад. Древние кельты, жившие на территории современной Великобритании, делили год на две части —лето и зиму. И когда зима сменяла лето, то кельты отмечали Самайн. Традиционными цветами Хэллоуина являются черный (символизирует смерть и темную ночь) и оранжевый (символ сбора урожая в уходящем году).

31 октября также отмечают Международный день Черного моря. Этот праздник основали в 1996 году Украина, Болгария, Россия, Турция, Румыния и Грузия, чтобы защитить воды Черного моря от загрязнения. В том году был подписан стратегический план по реабилитации Черного моря.

Кроме того, в мире 31 октября отмечают День экономии, День городов, День реформации и День увеличения психических сил.

31 октября в истории:

1864 год — Невада стала 36-м штатом США.

1902 — проложен первый телеграфный кабель через Тихий океан — из Канады в Австралию.

1941 год — на горе Рашмор (США) построили самый большой памятник мира — 18-метровые головы четырех президентов.

1961 год — заработала крупнейшая в СССР тепловая электростанция — Приднепровская ГРЭС.

Напомним, 30 октября в Украине отмечали День тренера. Также свой профессиональный праздник отмечали работники подразделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.