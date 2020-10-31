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В мире продолжается эпидемия коронавируса
Рекордные 500 тыс. cлучаев коронавируса обнаружили в мире за сутки (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n145849-rekordnye-500-tys-cluchaev-koronavirusa-obnarujili-v-mire-za-sutki-infografika.htmlРакурс
Эпидемия коронавируса в мире набирает обороты.
За прошедшие сутки, 30 октября, в мире зафиксировали рекордное количество новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Больше всего случаев коронавируса в сутки обнаружили в Европе — более 258 тыс., второе место в этом печальном рейтинге занимает американский регион, где в течение 30 октября зафиксировали более 152 тыс. случаев COVID-19.
Больше всего новых случаев заболевания за сутки зафиксировали в таких странах:
- США — более 80,3 тыс .;
- Индии — почти 48,6 тыс.;
- Франции — более 47,6 тыс.;
- Бразилии — более 28,6 тыс.;
- Италии — более 26,8 тыс.
Коронавирус за 30 октября унес жизни более 7 тыс. больных в мире. Больше всего летальных случаев за сутки зафиксировали в:
- США — 1 тыс. 59;
- Индии — 563;
- Бразилии — 510;
- Мексике — 495;
- Иране — 399;
- России — 355.
Напомним, ученые недавно зафиксировали новый симптом COVID-19.
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