В мире продолжается эпидемия коронавируса

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Эпидемия коронавируса в мире набирает обороты.

За прошедшие сутки, 30 октября, в мире зафиксировали рекордное количество новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Больше всего случаев коронавируса в сутки обнаружили в Европе — более 258 тыс., второе место в этом печальном рейтинге занимает американский регион, где в течение 30 октября зафиксировали более 152 тыс. случаев COVID-19.

Больше всего новых случаев заболевания за сутки зафиксировали в таких странах:

США — более 80,3 тыс .;

Индии — почти 48,6 тыс.;

Франции — более 47,6 тыс.;

Бразилии — более 28,6 тыс.;

Италии — более 26,8 тыс.

Коронавирус за 30 октября унес жизни более 7 тыс. больных в мире. Больше всего летальных случаев за сутки зафиксировали в:

США — 1 тыс. 59;

Индии — 563;

Бразилии — 510;

Мексике — 495;

Иране — 399;

России — 355.

Напомним, ученые недавно зафиксировали новый симптом COVID-19.