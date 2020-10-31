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Ракурс
В мире продолжается эпидемия коронавируса

Рекордные 500 тыс. cлучаев коронавируса обнаружили в мире за сутки (ИНФОГРАФИКА)

31 окт 2020, 08:13
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Эпидемия коронавируса в мире набирает обороты.

За прошедшие сутки, 30 октября, в мире зафиксировали рекордное количество новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Эпидемия коронавируса в мире, инфографика: ВОЗ

Больше всего случаев коронавируса в сутки обнаружили в Европе — более 258 тыс., второе место в этом печальном рейтинге занимает американский регион, где в течение 30 октября зафиксировали более 152 тыс. случаев COVID-19.

Эпидемия коронавируса в мире, инфографика: ВОЗ

Эпидемия коронавируса в Европе, инфографика: ВОЗ

Эпидемия коронавируса в Америке, инфографика: ВОЗ

Больше всего новых случаев заболевания за сутки зафиксировали в таких странах:


  • США — более 80,3 тыс .;
  • Индии — почти 48,6 тыс.;
  • Франции — более 47,6 тыс.;
  • Бразилии — более 28,6 тыс.;
  • Италии — более 26,8 тыс.

Коронавирус за 30 октября унес жизни более 7 тыс. больных в мире. Больше всего летальных случаев за сутки зафиксировали в:

  • США — 1 тыс. 59;
  • Индии — 563;
  • Бразилии — 510;
  • Мексике — 495;
  • Иране — 399;
  • России — 355.

Напомним, ученые недавно зафиксировали новый симптом COVID-19.

Источник: Ракурс


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