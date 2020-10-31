В Україні триває епідемія коронавірусу, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n145851-koronavirus-v-ukrayini-vstanovyv-novyy-sumnyy-rekord-infografika.html

Ракурс

Коронавірус в Україні продовжує стрімко поширюватися.

За минулу добу, 30 вересня, зафіксовано ще 8 тис. 752 випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Про це свідчать дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.

Таким чином, епідемія коронавірусу побила встановлений за добу до цього, 29 жовтня, сумний рекорд — тоді було виявлено 8 тис. 312 хворих.

Померли за минулу добу 155 хворих, одужали — 3 тис. 902. Наразі в Україні на COVID-19 хворіють понад 221 тис. осіб, за минулу добу цей показник зріс на майже 4,7 тис. хворих. У ще понад 462 тис. осіб є підозра на коронавірус.

Найбільше випадків COVID-19 за добу зафіксовано у таких регіонах:

Києві — 781;

Донецькій області — 749;

Харківській області — 622;

Львівській області — 514;

Одеській області — 507.

Всього за час епідемії коронавірусу в Україні:

виявлено 387 тис. 481 випадок COVID-19;

померли 7 тис. 196 хворих;

одужали 3 тис. 902 пацієнти.

Нагадаємо, у світі за минулу добу епідемія коронавірусу встановила новий сумний рекорд — зафіксовано понад 500 тис. нових випадків COVID-19.