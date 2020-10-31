Коронавірус в Україні встановив новий сумний рекорд (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n145851-koronavirus-v-ukrayini-vstanovyv-novyy-sumnyy-rekord-infografika.htmlРакурс
Коронавірус в Україні продовжує стрімко поширюватися.
За минулу добу, 30 вересня, зафіксовано ще 8 тис. 752 випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Про це свідчать дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.
Таким чином, епідемія коронавірусу побила встановлений за добу до цього, 29 жовтня, сумний рекорд — тоді було виявлено 8 тис. 312 хворих.
Померли за минулу добу 155 хворих, одужали — 3 тис. 902. Наразі в Україні на COVID-19 хворіють понад 221 тис. осіб, за минулу добу цей показник зріс на майже 4,7 тис. хворих. У ще понад 462 тис. осіб є підозра на коронавірус.
Найбільше випадків COVID-19 за добу зафіксовано у таких регіонах:
- Києві — 781;
- Донецькій області — 749;
- Харківській області — 622;
- Львівській області — 514;
- Одеській області — 507.
Всього за час епідемії коронавірусу в Україні:
- виявлено 387 тис. 481 випадок COVID-19;
- померли 7 тис. 196 хворих;
- одужали 3 тис. 902 пацієнти.
Нагадаємо, у світі за минулу добу епідемія коронавірусу встановила новий сумний рекорд — зафіксовано понад 500 тис. нових випадків COVID-19.