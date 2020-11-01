Коронавирус в Украине. Фото: Коронавирус в регионах

https://racurs.ua/n145876-koronavirus-podhvatili-pochti-8-tys-ukraincev-infografika.html

Ракурс

Коронавирус в Украине продолжает распространяться с огромной скоростью. Так, за минувшие сутки, 31 октября, вирус был обнаружен у 7 тыс. 959 граждан.

Всего с начала эпидемии коронавируса в Украине заразились 395 тыс. 440 человек. Преодолели коронавирус по состоянию на вчера 2 тыс. 513 человек, а в целом уже выздоровели 161 тыс. 441 человек. Сейчас болеют 226 тыс. 693 пациента. Об этом сообщил Центр общественного здоровья Минздрава.

Умерли от болезни 110 человек. Общее число жертв составляет 7 тыс. 306 человек. Подозрений на коронавирус с начала эпидемии обнаружили 469 тыс. 871.



Больше всего новых случаев коронавируса зафиксировали в Харьковской области (883 больных), Житомирской области (708 инфицированных) и г. Киеве (689 новых случаев). Наименьшее количество случаев COVID-19 31 октября фиксировалось в Кировоградской и Луганской областях — 96 и 78 случаев соответственно.

Динамика распространения коронавируса в регионах такова:

Винницкая обл. — 10 тыс. 575 (+233);

Волынская обл. — 13 тыс. 784 (230);

Днепропетровская обл. — 15 тыс. 266 (+195);

Донецкая обл. — 10 тыс. 937 (+545);

Житомирская обл. — 14 тыс. 965 (+708);

Закарпатская обл. — 14 тыс. 695 (+225);

Запорожская обл. — 10 тыс. 112 (+203);

Ивано-Франковская обл. — 20 тыс. 793 (+401);

Кировоградская обл. — 2 тыс. 610 (+96);

м. Киев — 38 тыс. 238 (+689);

Киевская обл. — 16 тыс. 816 (+352);

Львовская обл. — 30 тыс. 236 (+408);

Луганская обл. — 3 тыс. 714 (+78);

Николаевская обл. — 8 тыс. 144 (+362);

Одесская обл. — 24 тыс. 994 (+371);

Полтавская обл. — 9 тыс. 739 (+176);

Ровенская обл. — 19 тыс. 373 (+215);

Сумская обл. — 11 тыс. 924 (+174);

Тернопольская обл. — 20 тыс. 808 (+139);

Харьковская обл. — 37 тыс. 180 (+883);

Херсонская обл. — 4 тыс. 153 (+193);

Хмельницкая обл. — 16 тыс. 148 (+424);

Черновицкая обл. — 22 тыс. 67 (+409);

Черкасская обл. — 9 тыс. 305 (+148);

Черниговская обл. — 8 тыс. 865 (+102).

Напомним, ранее мы сообщали, что вирус SARS-CoV-2, который приводит к развитию коронавирусной болезни COVID-19, накапливает генетические мутации, делающие его более заразным.

Мутация, которая называется D614G, расположена в белке-«шипе», который коронавирус использует, чтобы проникать в человеческие клетки.