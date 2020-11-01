Усик Чисора. Фото: MMA

https://racurs.ua/n145875-usik-chisora-kto-pobedil-v-tyajelom-bou.html

Ракурс

Александр Усик, украинский боксер и абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе, провел бой с британцем Дереком Чисорой на Wembley Arena в Лондоне.

Украинец победил единогласным решением судей — 117−112, 115−113, 115−113 и завоевал титул WBO Inter-Continental Heavy. Об этом сообщает Sky Sport Boxing в Twitter.

Chisora felt he deserved victory@DerekWarChisora says he won the fight 100% by applying pressure and landing body shots on Oleksandr Usyk. — Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) November 1, 2020

В первом раунде Чисора захватил инициативу, из-за чего Усик пропустил не один тяжелый удар, ведь Дерек выбрасывал много ударов, в том числе по корпусу. В свою очередь Усик активно начал второй раунд и выбросил много метких «двоек», однако в конце трехминутки инициатива вернулась к Чисоре — Усик пропустил неприятный правый боковой удар.

Третий раунд Чисора также провел в центре ринга и прямолинейно атаковал Усика. Александру удалось несколько раз побеспокоить челюсть Дерека, чем выровнял бой.

В начале четвертого раунда Усик пропустил неприятный «оверхенд», но Чисора не смог подавить своего оппонента.

Пятый раунд был ключевым в этом бою — Усик начал занимать центр ринга и раскручивать Чисору. Дерек тяжело задышал и Усик начал бомбардировать британца своими ударами.

Шестой раунд Усик провел, работая на «отходах». Зато Чисора заметно нацелился на один удар. К концу седьмой трехминутки преимущество Усика стало очевидным и от нокдауна британца спас только гонг.





Следующий раунд снова был за Усиком, который пробивал «двойки». В то же время девятый раунд неожиданно закрепился за Чисорой, который заставил Усика активно работать, но тяжелых ударов украинец не получил. В десятом раунде Усик вернул себе преимущество и наносил точные «выстрелы» по противнику.

По словам украинского победителя, поединок оказался для него самым настоящим испытанием. Он назвал Дерека Чисору большим и тяжелым парнем, и считает, что достойно справился со столь серьезным соперником.



Усик добавил, что в дальнейшем планирует стать абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе. На данный момент он планирует вернуться домой после сложного поединка и провести время с семьей.

Отметим, что благодаря своей победе Усик стал официальным претендентом на титул WBO в тяжелом весе и его следующий бой пройдет против победителя боя Энтони Джошуа — Кубрат Пулев, который состоится 12 декабря в Лондоне.

Напомним, ранее мы сообщали, что бой между Усиком и Чисорой переносился несколько раз, хотя должен был состояться еще в марте. 29 октября состоялась финальная пресс-конференция украинца и британца перед боем и так называемая дуэль взглядов.