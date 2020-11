Александр Усик, украинский боксер и абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе, провел бой с британцем Дереком Чисорой на Wembley Arena в Лондоне.

Украинец победил единогласным решением судей — 117−112, 115−113, 115−113 и завоевал титул WBO Inter-Continental Heavy. Об этом сообщает Sky Sport Boxing в Twitter.

Chisora felt he deserved victory@DerekWarChisora says he won the fight 100% by applying pressure and landing body shots on Oleksandr Usyk.