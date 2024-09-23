Полузащитник МЮ начал процесс получения украинского гражданства

https://racurs.ua/n199584-poluzaschitnik-manchester-unayted-nachal-process-polucheniya-ukrainskogo-grajdanstva.html

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Півзахисник МЮ розпочав процес отримання українського громадянства.

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Як стало відомо Sport.ua, 17-річний хавбек «Манчестер Юнайтед» Закері Бауманн розпочав процес отримання українського громадянства. Гравець юнацької команди «червоних дияволів» хоче виступати за збірну України.

УАФ допомагає гравцю в отриманні українського футбольного громадянства.

Якщо все відбудеться швидко, то Закері може отримати виклик у збірну України 2006 року на селекційний збір. Дмитро Михайленко зацікавлений у запрошенні гравця у команди U-19 та U-20., пише видання.

Закері Бауманн народився у місті Болтон в родині українських емігрантів. Бабуся та дідусь гравця проживають у місті Коломия.

У нинішньому сезоні півзахисник провів чотири матчі та забив гол за команду «Манчестер Юнайтед» U-18.