Олександр Усик, український боксер і абсолютний чемпіон світу у першій важкій вазі, провів бій з британцем Дереком Чісорою на Wembley Arena в Лондоні.

Українець переміг одноголосним рішенням суддів — 117−112, 115−113, 115−113, і завоював титул WBO Inter-Continental Heavy. Про це повідомляє Sky Sport Boxing у Twitter.

Chisora felt he deserved victory@DerekWarChisora says he won the fight 100% by applying pressure and landing body shots on Oleksandr Usyk.