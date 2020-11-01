Усик і Чісора. Фото: MMA

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Ракурс

Олександр Усик, український боксер і абсолютний чемпіон світу у першій важкій вазі, провів бій з британцем Дереком Чісорою на Wembley Arena в Лондоні.

Українець переміг одноголосним рішенням суддів — 117−112, 115−113, 115−113, і завоював титул WBO Inter-Continental Heavy. Про це повідомляє Sky Sport Boxing у Twitter.

Chisora felt he deserved victory@DerekWarChisora says he won the fight 100% by applying pressure and landing body shots on Oleksandr Usyk. — Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) November 1, 2020

У першому раунді Чісора захопив ініціативу, через що Усик пропустив не один важкий удар, адже Дерек викидав багато ударів, у тому числі по корпусу. Натомість Усик активно почав другий раунд і викинув багато влучних «двійок», проте в кінці трихвилинки ініціатива повернулася до Чісори — Усик пропустив неприємний правий боковий удар.

Третій раунд Чісора також провів у центрі рингу і прямолінійно атакував Усика. Українцю вдалося кілька разів потурбувати щелепу британця. На початку четвертого раунду Усик пропустив неприємний «оверхенд», але Чісора не зміг приборкати свого опонента.

П’ятий раунд був ключовим у цьому бою — Усик почав займати центр рингу і «розкручувати» Чісору. Дерек важко задихав і Усик почав бомбардувати британця своїми ударами.

Шостий раунд Усик провів, працюючи на «відходах». Проте Чісора помітно націлився на один удар. До кінця сьомої трихвилинки перевага Усика стала очевидною і від нокдауну британця врятував лише гонг.





Наступний раунд знову був за Усиком, який пробивав «двійки», а дев’ятий раунд несподівано закріпився за Чісорою, який змусив Усика активно попрацювати, але важких ударів українець не отримав. У десятому раунді Усик повернув собі перевагу і наносив точні «постріли» по противнику.

За словами українського переможця, поєдинок виявився для нього справжнісіньким випробуванням. Він назвав Дерека Чісору великим і важким хлопцем, і вважає, що гідно впорався з настільки серйозним суперником.

Усик додав, що надалі планує стати абсолютним чемпіоном світу у важкій вазі. Зараз він планує повернутися додому після складного поєдинку і провести час з сім'єю.

Зазначимо, що завдяки своїй перемозі Усик став офіційним претендентом на титул WBO у важкій вазі і його наступний бій пройде проти переможця бою Ентоні Джошуа — Кубрат Пулєв, який відбудеться 12 грудня в Лондоні.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що бій між Усиком і Чісорою переносився кілька разів, хоча повинен був відбутися ще в березні. 29 жовтня відбулася фінальна прес-конференція українця і британця перед боєм і так звана дуель поглядів.