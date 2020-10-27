На супутнику Землі Місяці виявили воду

https://racurs.ua/ua/n145660-vodu-na-osvitlenomu-boci-misyacya-vpershe-vyyavylo-nasa-video.html

Ракурс

Місяць, природний супутник Землі, тривалий час вважався повністю безводною пустелею. Кілька років тому було підтверджено наявність крижаних відкладень на полюсах супутника, а тепер учені встановили, що вода на Місяці існує і на освітленому боці супутника.

Тобто, розподілення води на Місяці не обмежується лише затіненими областями. Про це повідомляє прес-служба NASA.

Відкриття зробила Стратосферна обсерваторія інфрачервоної астрономії (SOFIA) NASA. Воду виявили в кратері Клавіус — одному з найбільш помітних із Землі.

Цей кратер розташований у південній півкулі Місяця.

Зазначається, що попередні спостереження за поверхнею Місяця виявляли якусь форму водню, але не змогли розрізнити воду (H2O) та її близького хімічного родича — гідроксил (ОН).

Виявлена ученими на освітленому боці Місяця вода міститься там у концентрації від 100 до 412 частинок на мільйон — це приблизно еквівалентно 350-мілілітровій пляшці води на кубічний метр місячного ґрунту.

Пустеля Сахара має в 100 разів більше води, ніж кількість, виявлена SOFIA в місячному ґрунті, — наголошує прес-служба NASA.

Молекули води настільки розріджені на освітленій поверхні Місяця, що не взаємодіють між собою та не формують рідку воду чи лід.

Хоча наразі ще не зрозуміло, чи зможе поверхня Місяця стати джерелом води для майбутніх місій, це відкриття вже кидає виклик нашому розумінню поверхні природного супутника Землі, наголошують у NASA.

Нагадаємо, учені нещодавно встановили, що Місяць є більш «металевим», ніж вважалося.