На спутнике Земли Луне обнаружили воду

https://racurs.ua/n145660-vodu-na-osveschennoy-storone-luny-vpervye-obnarujilo-nasa-video.html

Ракурс

Луна, естественный спутник Земли, долгое время считалась полностью безводной пустыней. Несколько лет назад было подтверждено наличие ледяных отложений на полюсах спутника, а теперь ученые установили, что вода на Луне существует и на освещенной стороне спутника.

То есть, распределение воды на Луне не ограничивается только затененными областями. Об этом сообщает пресс-служба NASA.

Открытие сделала Стратосферная обсерватория инфракрасной астрономии (SOFIA) NASA. Воду обнаружили в кратере Клавиус — одном из самых заметных с Земли.

Этот кратер расположен в южном полушарии Луны.

Отмечается, что предыдущие наблюдения за поверхностью Луны обнаруживали какую-то форму водорода, но не смогли различить воду (H2O) и ее близкого химического родственника — гидроксил (ОН).

Обнаруженная учеными на освещенной стороне Луны вода содержится там в концентрации от 100 до 412 частиц на миллион — это примерно эквивалентно 350-миллилитров бутылке воды на кубический метр лунного грунта.

Пустыня Сахара имеет в 100 раз больше воды, чем количество, обнаруженное SOFIA в лунном грунте, — подчеркивает пресс-служба NASA.

Молекулы воды настолько разрежены на освещенной поверхности Луны, что не взаимодействуют между собой и не формируют жидкую воду или лед.

Хотя пока еще не ясно, сможет ли поверхность Луны стать источником воды для будущих миссий, это открытие уже бросает вызов нашему пониманию поверхности естественного спутника Земли, подчеркивают в NASA.

Напомним, ученые недавно установили, что Луна является более «металлической», чем считалось.