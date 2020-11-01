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Ракурс
Выборы в Молдове. Фото: Корреспондент

Нового президента выбирают в Молдове

1 ноя 2020, 10:59
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Выборы в Молдове за президентское кресло начались сегодня, 1 ноября. За пост борются сразу восемь кандидатов.

Избирательные участки открылись в семь утра. Об этом сообщает Point. md.

На пост президента претендуют следующие кандидаты:

  • Ренато Усатый;
  • Андрей Нэстасе;
  • Тудор Делиу;
  • Игорь Додон;
  • Виолетта Иванов;
  • Майя Санду;
  • Октавиан Цику;
  • Дорин Киртоакэ.

ЦИК страны сообщает, что на всех участках избирателям будут выдавать медицинские маски, а также будут использовать сканеры для упрощения процедуры регистрации избирателей.

Порог явки в первом туре составляет 33,3%. Победителем президентских выборов признается кандидат, получивший более половины голосов избирателей, из включенных в списки. Если же голосов будет менее 50%, то через две недели состоится второй тур.


За порядком в день выборов следят шесть тыс. полицейских. Движение по стране допускается только для транспорта вместимостью не более восьми человек.

Напомним, ранее мы сообщали, что 25 октября в Украине прошли местные выборы. Украинцы выбирали глав городов, поселков и других населенных пунктов. В большинстве регионов победу одержали действующие главы, а в некоторых городах назначен второй тур.


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