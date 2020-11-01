Нового президента выбирают в Молдове

Выборы в Молдове. Фото: Корреспондент

https://racurs.ua/n145879-novogo-prezidenta-vybiraut-v-moldove.html

Ракурс

Выборы в Молдове за президентское кресло начались сегодня, 1 ноября. За пост борются сразу восемь кандидатов.

Избирательные участки открылись в семь утра. Об этом сообщает Point. md.

На пост президента претендуют следующие кандидаты:

Ренато Усатый;

Андрей Нэстасе;

Тудор Делиу;

Игорь Додон;

Виолетта Иванов;

Майя Санду;

Октавиан Цику;

Дорин Киртоакэ.

ЦИК страны сообщает, что на всех участках избирателям будут выдавать медицинские маски, а также будут использовать сканеры для упрощения процедуры регистрации избирателей.

Порог явки в первом туре составляет 33,3%. Победителем президентских выборов признается кандидат, получивший более половины голосов избирателей, из включенных в списки. Если же голосов будет менее 50%, то через две недели состоится второй тур.

За порядком в день выборов следят шесть тыс. полицейских. Движение по стране допускается только для транспорта вместимостью не более восьми человек.

Напомним, ранее мы сообщали, что 25 октября в Украине прошли местные выборы. Украинцы выбирали глав городов, поселков и других населенных пунктов. В большинстве регионов победу одержали действующие главы, а в некоторых городах назначен второй тур.