Нового президента выбирают в Молдове

Нового президента выбирают в Молдовеhttps://racurs.ua/n145879-novogo-prezidenta-vybiraut-v-moldove.htmlРакурс
Выборы в Молдове за президентское кресло начались сегодня, 1 ноября. За пост борются сразу восемь кандидатов.
Избирательные участки открылись в семь утра. Об этом сообщает Point. md.
На пост президента претендуют следующие кандидаты:
- Ренато Усатый;
- Андрей Нэстасе;
- Тудор Делиу;
- Игорь Додон;
- Виолетта Иванов;
- Майя Санду;
- Октавиан Цику;
- Дорин Киртоакэ.
ЦИК страны сообщает, что на всех участках избирателям будут выдавать медицинские маски, а также будут использовать сканеры для упрощения процедуры регистрации избирателей.
Порог явки в первом туре составляет 33,3%. Победителем президентских выборов признается кандидат, получивший более половины голосов избирателей, из включенных в списки. Если же голосов будет менее 50%, то через две недели состоится второй тур.
За порядком в день выборов следят шесть тыс. полицейских. Движение по стране допускается только для транспорта вместимостью не более восьми человек.
Напомним, ранее мы сообщали, что 25 октября в Украине прошли местные выборы. Украинцы выбирали глав городов, поселков и других населенных пунктов. В большинстве регионов победу одержали действующие главы, а в некоторых городах назначен второй тур.