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Ракурс
Коронавирус в Киеве. Фото: Istock

Коронавирус подкосил более 600 киевлян — в каком районе больше всего больных (КАРТА)

1 ноя 2020, 11:23
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Коронавирус в Киеве продолжает распространяться. За минувшие сутки заболевание подтвердили у 659 человек, в том числе у 48 детей и 25 медиков. Всего подтверждено 38 тыс. 238 случаев инфицирования в Киеве. Сейчас в столице 24 тыс. 548 активных больных.

12 пациентов погибли, всего с начала пандемии в Киеве от болезни умерли 778 киевлян. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram-канале.

За сутки в Киеве заболели:


  • 353 женщины в возрасте от 18 до 84 лет;
  • 287 мужчин в возрасте от 18 до 85 лет;
  • 20 девочек от одного месяца до 16 лет и 29 мальчиков от трех месяцев до 17 лет.

В больницы за сутки госпитализировали 59 пациентов, остальные больные находится на самоизоляции под контролем врачей. Наибольшее количество случаев заболевания обнаружили за минувшие сутки в следующих районах:

  • Днепровском районе — 122;
  • Соломенском районе — 177;
  • Голосеевском районе — 88.

Выздоровели за минувшие сутки 50 людей. Всего коронавирус смогли преодолеть 12 тыс. 912 жителей столицы.

Динамика распространения коронавируса в Киеве. Карта: пресс-служба КличкоНапомним, ранее мы сообщали, что симптомы коронавируса очень похожи на обычный грипп или ОРЗ, однако исследователи из Американской академии дерматологии и Международной лиги дерматологических сообществ обнаружили и описали новый симптом у больных коронавирусом.

Ученые установили, что у некоторых пациентов на ногах появляется раздражение, похожее на обморожение.

Источник: Ракурс


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