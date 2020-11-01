Коронавирус в Киеве. Фото: Istock

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Коронавирус в Киеве продолжает распространяться. За минувшие сутки заболевание подтвердили у 659 человек, в том числе у 48 детей и 25 медиков. Всего подтверждено 38 тыс. 238 случаев инфицирования в Киеве. Сейчас в столице 24 тыс. 548 активных больных.

12 пациентов погибли, всего с начала пандемии в Киеве от болезни умерли 778 киевлян. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram-канале.

За сутки в Киеве заболели:

353 женщины в возрасте от 18 до 84 лет;

287 мужчин в возрасте от 18 до 85 лет;

20 девочек от одного месяца до 16 лет и 29 мальчиков от трех месяцев до 17 лет.

В больницы за сутки госпитализировали 59 пациентов, остальные больные находится на самоизоляции под контролем врачей. Наибольшее количество случаев заболевания обнаружили за минувшие сутки в следующих районах:

Днепровском районе — 122;

Соломенском районе — 177;

Голосеевском районе — 88.

Выздоровели за минувшие сутки 50 людей. Всего коронавирус смогли преодолеть 12 тыс. 912 жителей столицы.



Напомним, ранее мы сообщали, что симптомы коронавируса очень похожи на обычный грипп или ОРЗ, однако исследователи из Американской академии дерматологии и Международной лиги дерматологических сообществ обнаружили и описали новый симптом у больных коронавирусом.



Ученые установили, что у некоторых пациентов на ногах появляется раздражение, похожее на обморожение.